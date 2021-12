Sarà un gennaio molto impegnativo per la Juventus fra campionato, Supercoppa italiana e Coppa Italia. I bianconeri in campionato giocheranno contro il Napoli, la Roma, l'Udinese e il Milan, ci sarà poi la finale di Supercoppa italiana contro l'Inter e il match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Il primo match sarà contro il Napoli il 6 gennaio.

I campani si presenteranno all'Allianz Stadium di Torino con tante assenze a causa della Coppa d'Africa ma anche perché recentemente è stato ceduto Manolas, oltre alla squalifica di Mario Rui.

Non dovrebbero esserci Koulbaly, Anguissa e Osimhen, impegnati con le rispettive nazionali nella massima competizione africana. A parlare del match fra Juventus-Napoli è stato il giornalista sportivo tifoso campano Raffaele Auriemma, che ha dichiarato che si aspetta investimenti importanti da parte del Napoli già ad inizio gennaio. Peseranno contro la Juventus le assenze di Manolas (che si è trasferito all'Olympiakos) e quella di Mario Ruiz, che è squalificato. Secondo il giornalista sportivo servirebbe un centrale ed un terzino già nei primi giorni di gennaio ma difficilmente arriveranno ad inizio mercato.

Il giornalista Auriemma ha parlato del mercato del Napoli

''Fra pochi giorni inizierà il mercato di gennaio.

Essendo partito un difensore come Manolas, con Mario Rui fuori per squalifica, mi aspetto che il Napoli prenda un difensore centrale il 2 gennaio e un terzino il 3''. Queste le dichiarazioni di Raffaele Auriemma. Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''Non si può andare rimaneggiati a giocare contro la Juventus a Torino ma penso che gli arrivi in difesa non si concretizzeranno prima dell'Epifania''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà un Napoli senza diversi giocatori importanti contro la Juventus. Come dicevamo non ci saranno neanche Koulibaly, Ounas, Anguissa e Osimhen. Come stabilito dalla Fifa dal 4 gennaio tutti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa non potranno disputare match con le società per quali giocano. Di conseguenza il Napoli non potrà schierarli contro la Juventus.

Allegri potrà schierare contro il Napoli Chiellini, Danilo, Dybala e Chiesa

La Juventus è attesa da un gennaio importante. Già dal 30 dicembre i giocatori si ritroveranno per allenarsi e preparare al meglio il match contro il Napoli. Allegri potrà contare anche sugli assenti delle ultime settimane, ovvero Chiellini, Danilo, Dybala e Chiesa. Contro il Napoli dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione anche se i tanti impegni nei primi venti giorni di gennaio potrebbe portarlo ad alternare i giocatori bianconeri. Dopo il match contro il Napoli infatti la Juventus la giocherà contro la Roma in campionato e contro l'Inter in Supercoppa italiana. Successivamente ci saranno i match contro l'Udinese, la Sampdoria in Coppa Italia e il Milan in campionato.