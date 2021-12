La Juventus, in questo fine 2021, ha ritrovato importanti risultati che sono serviti ai bianconeri ad avvicinarsi al terzo e al quarto posto. Attualmente, la classifica dice che i bianconeri sono quinti in classifica, a -4 dall'Atalanta quarta e a -5 dal Napoli terzo. Più distanti le milanesi con il Milan è a -8 e l'Inter è a -12. Di certo i bianconeri possono lottare per il quarto posto, traguardo che fino a qualche giornata fa sembrava difficile da raggiungere. Grande protagonista delle ultime partite è stato sicuramente Federico Bernardeschi, che fra assist e gol è stato decisivo.

Contro il Cagliari ha ottenuto, dopo tanti mesi, una realizzazione, ritrovando anche la fiducia dei tifosi bianconeri, che lo hanno applaudito al momento della sostituzione.

Di recente, è stato intervistato dall'emittente televisiva Dazn. Bernardeschi ha sottolineato che nelle ultime partite la Juventus ha ritrovato la voglia di sacrificarsi e di aiutarsi fra giocatori, decisiva per ottenere risultati. Ha infatti rimarcato il fatto che, fino a qualche mese fa, i bianconeri erano una squadra ma non gruppo.

Il centrocampista Bernardeschi ha parlato della stagione della Juventus

'La Juve insegna che gli obiettivi e i traguardi li abbiamo raggiunti con il sacrificio. Non siamo il Real Madrid o una squadra che può permettersi di andare in campo con la puzza sotto il naso'.

Queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in una recente intervista. Il centrocampista ha aggiunto che Allegri sottolinea molto l'importanza di ottenere i risultati con impegno e aiuto l'un altro. Ha poi voluto parlare dell'ultima stagione disputata con la Juventus e dell'Europeo vinto con la nazionale italiana: 'La scorsa stagione ho passato momenti difficili ma sono grato perché si cresce sempre in quei momenti'.

Ha poi aggiunto di aver disputato un Europeo importante rivelandosi decisivo in alcune partite, come nelle realizzazioni dei rigori contro la Spagna e contro l'Inghilterra in finale. Bernardeschi poi ha parlato della stagione attuale della Juventus dichiarando: 'Adesso ci sono sei mesi per raggiungere gli obiettivi'.

La situazione contrattuale di Bernardeschi

Le ultime prestazioni di Bernardeschi confermano l'importanza del centrocampista per la Juventus. Attualmente è in scadenza di contratto a fine stagione ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe rinnovare il suo contratto a gennaio. Si parla di un ingaggio minore rispetto ai 4 milioni di euro a stagione che guadagna attualmente, ma con una durata di almeno cinque stagioni. Il centrocampista ha dimostrato di essere un giocatore ideale per il tecnico Allegri.