L'Osservatorio calcistico del Cies (Centro Internazionale di Studi sullo Sport) ha stilato una top undici dei calciatori migliori in questa prima parte della stagione di Serie A. La scelta dei giocatori non si è basata su una valutazione soggettiva, ma bensì è dipesa dal cosiddetto "indice di performance", sviluppato con i dati Opta. In particolare, sono stati inclusi solo i calciatori che hanno giocato almeno 900 minuti in campionato dall'inizio della stagione. Diverse le sorprese, con Inter e Milan che, di fatto, dominano la top 11.

Juventus e Atalanta non sono riusciti a piazzare nessun giocatore nella top 11

Ciò che risalta subito agli occhi, vedendo la classifica, è il fatto che non sia presente nessun giocatore che milita nella Juventus, nell'Atalanta, nella Lazio o nella Roma. La formazione ideale è in realtà un mix tra Inter, Milan e Napoli, con un unico 'intruso", che milita nel Sassuolo.

Il primo giocatore della formazione è il portiere, con Samir HHandanovic nominato miglior estremo difensore del nostro campionato. A pesare molto sulla scelta è il fatto che i nerazzurri siano la seconda miglior difesa in campionato, subito dopo il Napoli di Luciano Spalletti.

Proprio la squadra azzurra "schiera" due dei quattro difensori presenti nella formazione ideale: Giovanni Di Lorenzo (che non ha saltato neanche un minuto in stagione) e Kalidou Koulibaly.

Gli altri due difensori della top sono Tomori (arrivato lo scorso gennaio) e Theo Hernandez, entrambi in forza al Milan.

Calhanoglu e Lautaro Martinez tra i migliori, sorpresa Leao

Nell'ipotetico 4-3-3 realizzato dal Cies, i tre giocatori di centrocampo che hanno effettuato le prestazioni migliori sono Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Fabian Ruiz.

I primi due sono in forza all'Inter di Simone Inzaghi, con il primo in particolare che, arrivato a parametro zero alla corte nerazzurra, si sta dimostrando uno dei giocatori più decisivi in campionato. Per Ruiz, ultimo esponente del Napoli in questa classifica, parlano i numeri: da agosto, infatti, lo spagnolo ha segnato ben cinque reti.

Infine, per quanto riguarda il tridente offensivo, spazio al primo (e unico) giocatore non appartenente alle prime tre squadre in classifica: come miglior ala destra, infatti, è stato nominato Domenico Berardi, che in 16 presenze ha collezionato sette assist e otto gol. Gli altri due attaccanti sono una certezza e, probabilmente, una sorpresa: il primo è Lautaro Martinez (che senza Lukaku ha preso in mano l'attacco nerazzurro), mentre il giocatore probabilmente inattesso è Rafael Leao, da sempre considerato un potenziale crack e che, finalmente, sembra poter sbocciare. A sorpresa, è assente Dusan Vlahovic, capocannoniere del campionato con 16 gol in 18 partite.

La formazione ideale (4-3-3): Handanovic; Di Lorenzo, T. Hernandez, Tomori, Koulibaly; Brozovic, Calhanoglu, F. Ruiz; Berardi, R. Leao, L. Martinez.