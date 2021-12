La Juventus nella prima parte della stagione ha deluso soprattutto in campionato. Il quinto posto attuale a -4 dal quarto posto e soprattutto a -12 dal primo posto dell'Inter dimostra le problematiche dei bianconeri, che però negli ultimi match hanno guadagnato punti importanti rispetto ai primi posti. Di certo nell'ultimo mese hanno pesato assenze importanti come quelle di Danilo, Dybala e Chiesa, condizionati da infortuni muscolari. Proprio il centrocampista italiano è considerato uno dei giocatori più forti non solo della Juventus ma del calcio italiano.

Alla sua seconda stagione in bianconero, nella prima parte della stagione non ha inciso come ci si aspettava. Potrebbe però rappresentare un valore aggiunto importante per Allegri già a gennaio. Intanto la stampa inglese ha lanciato un presunto e clamoroso retroscena di mercato in merito all'approdo di Federico Chiesa alla Juventus nell'estate 2020. Il centrocampista avrebbe dovuto trasferirsi al Liverpool inizialmente in quanto la società inglese aveva trovato un'intesa economica con la Fiorentina sulla base di 60 milioni di euro. Il trasferimento non si sarebbe concretizzato per volontà del giocatore, che avrebbe preferito la Juventus.

Il centrocampista Chiesa avrebbe rifiutato il trasferimento al Liverpool per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il centrocampista Federico Chiesa nell'estate 2020 ha preferito la Juventus al Liverpool. Il centrocampista avrebbe dovuto approdare nella società inglese considerando l'intesa raggiunta fra gli inglesi e la Fiorentina.

Alla fine però il centrocampista ha deciso di accettare l'offerta della Juventus. Un retroscena di mercato che se fosse confermato troverebbe ulteriore gradimento da parte dei tifosi bianconeri, che già stimano molto Chiesa per l'impegno e la qualità dimostrata in queste stagioni in bianconero.

Intanto il centrocampista è stato protagonista di un'intervista alla Repubblica, in cui ha sottolineato di essere rimasto alla Continassa per allenarsi.

Chiesa ha rinunciato alle vacanze perché vuole essere in forma ottimale in previsione della seconda parte della stagione. Già dal 30 dicembre dovrebbe riprendere ad allenarsi con la Juventus ed essere disponibile per il match del 6 gennaio contro il Napoli.

Il centrocampista Chiesa e le vittorie con la Juventus

Nell'intervista alla Repubblica il centrocampista della Juventus ha sottolineato che vuole vincere e riportare la società bianconera dove merita. La mentalità del giocatore è quella di vincere tutte le competizioni, a partire dalla Supercoppa italiana, match previsto a inizio gennaio contro l'Inter. Difficile recuperare punti in campionato, la Juventus però vuole cercare di arrivare fino in fondo in Champions League. Giocherà negli ottavi di finale contro il Villareal.