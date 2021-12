La Juventus nelle ultime settimane è al lavoro per cercare di migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. La società dovrà cercare di rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato evitando investimenti importanti in costi di cartellino. Per questo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato la Juventus difficilmente riuscirà a rinforzarsi con Dusan Vlahovic, che la Fiorentina vorrebbe cedere a fine stagione.

La società bianconera starebbe lavorando a un acquisto in prestito a gennaio, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto. Potrebbe essere Mauro Icardi il giocatore ideale per la Juventus. L'argentino potrebbe garantire quei gol di cui ha bisogno la Juventus per migliorare la classifica. Attualmente i bianconeri sono sesti in classifica a -8 punti dal quarto posto e a -12 dal primo posto. La società bianconera potrebbe acquistare in prestito con diritto di riscatto l'argentino. Il Paris Saint Germain vorrebbe però l'obbligo di riscatto del cartellino del giocatore.

L'argentino Icardi potrebbe approdare alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare in prestito con diritto di riscatto a gennaio il giocatore del Paris Saint Germain Mauro Icardi.

La società bianconera vorrebbe rinforzare il settore avanzato e avrebbe individuato nell'argentino il giocatore ideale. Icardi nella sua carriera professionale ha sempre dimostrato di segnare tanti gol anche se nelle ultime stagioni non ne ha fatti molti perché considerato una riserva nella società francese. L'arrivo di Messi nel recente Calciomercato estivo non ha agevolato l'argentino che vorrebbe fare una nuova esperienza professionale.

La Juventus potrebbe offrire al Paris Saint Germain il centrocampista Arthur Melo

Di recente ci sarebbe stato un incontro fra il presidente Agnelli e l'agente sportivo e moglie del giocatore Wanda Nara in cui i bianconeri avrebbero sottolineato la volontà di acquistare Mauro Icardi in prestito con diritto di riscatto. Il Paris Saint Germain vorrebbe l'obbligo di riscatto, per questo la Juventus potrebbe offrire come contropartita tecnica Arthur Melo.

Il centrocampista piace molto alla società francese. Potrebbe esserci uno scambio di prestiti, con possibilità di prolungare la permanenza dei due giocatori nelle nuove società. A confermare la possibile partenza di Arthur Melo anche l'agente sportivo del centrocampista Federico Pastorello. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse anche di società inglesi.