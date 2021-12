La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate nel mercato di gennaio. Si lavora a diverse cessioni che potrebbe non solo alleggerire il monte ingaggi, ma anche garantire una somma da investire. E a proposito di acquisti la prima parte della stagione ha messo in evidenza problematiche evidenti a centrocampo e nel settore avanzato. Manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. Rinforzi che potrebbero arrivare dal Paris Saint Germain. Come è noto infatti la società bianconera potrebbe acquistare Mauro Icardi dal Paris Saint Germain.

Si parla di prestito con diritto di riscatto, in questo modo la Juventus eviterebbe di impegnarsi nell'acquisto definitivo dell'argentino. Sempre dalla società francese potrebbe arrivare un altro giocatore. Si tratta di Georginio Wijnaldum, che nella prima parte della stagione non ha raccolto molto minutaggio. In una recente intervista l'olandese ha dichiarato di non essere soddisfatto dell'impiego nei primi mesi di esperienza professionale al Paris Saint Germain, ma che proverà a conquistarsi un ruolo da titolare nella seconda parte della stagione. Ad un anno dal mondiale in Qatar per il centrocampista olandese sarà importante raccogliere minutaggio per essere convocato dal commissario tecnico dell'Olanda.

Il centrocampista Wijnaldum potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

''Non posso dire di essere completamente felice, la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio, sono un combattente e devo rimanere positivo e lavorare sodo per cambiare questa situazione''. Queste le dichiarazioni di Georgici Wijnaldum in una recente intervista.

Il centrocampista olandese ha aggiunto che è ancora all'inizio dell'esperienza professionale al Paris Saint Germain e che spera in un impiego maggiore nella seconda parte della stagione. Il giocatore potrebbe considerare una nuova esperienza professionale in caso di offerta da parte di una società che possa garantirgli maggior minutaggio.

La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto soprattutto se il Paris Saint Germain dovesse cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il problema principale è rappresentato dall'ingaggio. L'olandese guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altri acquisti per il centrocampo. Fra i giocatori che interessano alla società bianconera ci sarebbe Dennis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per il settore avanzato piacciono Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Difficile un loro arrivo a gennaio, uno dei due potrebbe essere un rinforzo della Juventus a giugno.