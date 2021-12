La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Serve un centrocampista che possa migliorare l'impostazione di gioco ma anche di una punta che concretizzi le azioni da gol.

La società bianconera dovrà necessariamente alleggerire anche la rosa, che vanta giocatori dall'ingaggio pesante e che non sono considerati titolari da Allegri. I principali indiziati a lasciare la società bianconera a gennaio sono Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo.

A proposito di nuovi arrivi la Juventus valuta diversi giocatori del Paris Saint Germain.

La società francese nella propria rosa ha tanti esuberi che potrebbero essere ideali per migliorare la qualità della Juventus. In un recente sondaggio lanciato dal sito Calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi quale fosse il giocatore ideale per i bianconeri da acquistare fra gli esuberi della società francese.

Il più votato è stato il centrocampista argentino Leandro Paredes, al secondo posto c'è Mauro Icardi e al terzo Julian Draxler.

Nel sondaggio è stato chiesto ai tifosi quale sia l'esubero del Paris Saint Germain ideale per migliorare la qualità della rosa della Juventus. Il più votato è stato il centrocampista argentino Leandro Paredes con il 34,4%.

Il classe 1994 ha già giocato nel campionato italiano, all'Empoli e alla Roma ed è un punto di riferimento della nazionale argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni.

Il secondo più votato con una percentuale del 32,8% è la punta Mauro Icardi, che negli ultimi giorni è stato avvicinato alla Juventus da diversi giornali sportivi.

Si parla di un possibile approdo in bianconero della punta in prestito con diritto di riscatto. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato anche un incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e l'agente sportivo e moglie dell'argentino Wanda Nara che conferma l'interesse della società bianconera per il giocatore.

Il terzo più votato è stato Draxler, quarto Rafinha

Nel sondaggio ha ricevuto una buona percentuale di consensi anche il centrocampista Julian Draxler, che è stato votato dal 20% degli utenti che hanno partecipato. Il tedesco era stato vicino alla Juventus anche nel 2014, ma decise di approdare dallo Schalke 04 al Wolsfburg. Successivamente venne acquistato nel 2017 dal Paris Saint Germain.

Al quarto posto dei più votati con il 13,1% c'è il brasiliano Rafinha, ex giocatore dell'Inter.