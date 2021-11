La Juventus nelle ultime stagioni ha saputo investire sui giovani. Il lancio dell'Under 23 è servito a valorizzare ancora di più il settore giovanile, in quanto i giocatori arrivati in Primavera vanno successivamente ad integrare la seconda squadra bianconera, che gioca nel campionato di Serie C. Basti pensare ai vari Radu Dragusin, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, che hanno fatto tutta la trafila giocando fino all'Under 23 e trasferendosi nel recente Calciomercato estivo in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza.

Stesso cammino potrebbe toccare a Da Graca, Miretti e Soulé, protagonisti attualmente nell'Under 23 bianconera. Intanto in Primavera continuano a crescere talenti, alcuni anche pescati nel mercato europeo. Questo è il caso della punta Bayron Strijdonck, talento classe 2004 che la Juventus ha acquistato nel 2020 dall'Az Alkmaar. Cresciuto nell'Under 17, da questa stagione è diventato parte integrante della Primavera bianconera, anche se è stato schierato in diverse partite nei minuti finali. Nonostante ciò è stato decisivo contro la Sampdoria in campionato, segnando nei minuti finali così come nel match di Youth League contro lo Zenit San Pietroburgo.

La punta Strijdonck, nuovo talento della Juventus Primavera

La punta olandese Bayron Strijdonck è uno dei talenti che più si stanno mettendo in mostra nella Juventus Primavera. Giocatore tecnico, bravo nel dribbling e dal punto di vista realizzativo, è considerato attualmente l'alternativa a Chibozo. Il mister Bonatti gli ha dato fiducia in questo inizio di stagione, dando conferma di non tenere in considerazione l'età anagrafica ma la qualità dei giocatori.

E l'olandese ne ha molta, visto che ha dimostrato di essere decisivo in campionato ma anche in Youth League. A questo bisogna aggiungere che è già parte integrante delle nazionali giovanili dell'Olanda: cinque presenze e due gol nell'Under 15, attualmente gioca nell'Under 18.

La Juventus Primavera è attualmente terza in classifica

Nel campionato Primavera 1 la Juventus di Bonatti è attualmente terza in classifica con cinque vittorie e tre sconfitte. 13 gol segnati dai bianconeri e 12 subiti, segnale evidente di una squadra offensiva che subisce molto. Di certo ci sono molti giocatori di qualità che potrebbe crescere ulteriormente in questa stagione e dalla prossima fare il salto nell'Under 23. Si è parlato parlato di Strijdonck e di Chibozo, altri giocatori interessanti sono Gabriele Mulazzi e l'inglese Samuel Iling-Junior. Anche la punta Nicolò Turco sta dando un grande contributo, cosi come Luis Hasa e Felix Nzouango.