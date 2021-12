La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul Calciomercato a gennaio. La società bianconera potrebbe ingaggiare un centrocampista e una punta, ma molto dipenderà anche dalle cessioni che riuscirà a effettuare.

Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, fra essi ci sarebbe Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non gioca una partita con la Juventus da diversi mesi, mentre con la nazionale del Galles, è stato protagonista nei recenti match. Di conseguenza il suo addio sembra molto probabile, la Juventus sarebbe pronta a concedergli la rescissione consensuale senza però dare un indennizzo al giocatore.

Il centrocampista gallese ha un contratto a sette milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023.

A parlare della possibile cessione di Aaron Ramsey è stato il giornalista sportivo Romeo Agresti, il quale ha sottolineato come l'esigenza della società bianconera sia quella proprio di lasciar partire il gallese. Ha poi sottolineato come Axel Witsel (uno dei nomi avvicinati alla Juventus come possibile rinforzo per il centrocampo nelle ultime settimane) potrebbe in realtà non arrivare nella società bianconera a gennaio.

Il giornalista Agresti sul mercato a centrocampo della Juventus

"Situazione centrocampista Juventus: resta prioritario liberare spazio con la partenza di Ramsey, ma intanto Witsel si allontana sempre di più dai pensieri bianconeri", queste le dichiarazioni di Romeo Agresti sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Secondo il giornalista sportivo la Juventus sta cercando di cedere Ramsey, ma il gallese potrebbe non essere sostituito da Witsel. Il centrocampista belga piace ad Allegri, ma nei prossimi mesi compirà 33 anni e la società bianconera preferirebbe investire su un giocatore più giovane.

A tal riguardo, come possibile alternativa, si parla da tempo di un interesse concreto per Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Moenchengladbach in scadenza di contratto con la società tedesca a fine stagione.

Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro. Potrebbe invece costare un po' meno Boubacar Kamara, giocatore dell'Olympique Marsiglia anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.

Si valuterebbe, secondo i giornali sportivi inglesi, anche l'acquisto di Tanguy Ndombélé, centrocampista francese che potrebbe lasciare il Tottenham in prestito.