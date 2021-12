La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato durante la prossima finestra invernale. Si parla molto delle possibili trattative che potrebbero definirsi a gennaio, con tante cessioni che potrebbero riguardare diversi giocatori bianconeri. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Per quanto riguarda gli acquisti si valutano un investimento importante a centrocampo ed uno nel settore avanzato. Piacciono Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Dusan Vlahovic e Julian Alvarez.

A proposito di cessioni potrebbero essere partenze importanti anche in estate. Molto dipenderà dalla classifica finale del campionato e dall'eventuale qualificazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League. Se non dovessero arrivare almeno il quarto posto i bianconeri potrebbero effettuare cessioni importanti.

Si parla molto della possibile partenza di Federico Chiesa, che in questo inizio di stagione non sta incidendo come ci aspettava. Attualmente è infortunato e ritornerà a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra le società interessate al centrocampista ci sono non solo il Manchester United e il Chelsea ma anche l'Atletico Madrid. Gli spagnoli potrebbero offrire come contropartita tecnica il portoghese Joao Felix.

Possibile scambio di mercato fra Joao Felix e Chiesa

L'Atletico Madrid potrebbe acquistare Federico Chiesa in estate. Il tecnico Simeone apprezza molto il centrocampista della Juventus per la sua capacità di incidere in velocità. Sarebbe infatti un giocatore ideale per il modo di giocare del tecnico argentino, equilibrato e definito sulle ripartenze.

La società bianconera lo valuta non meno di 70 milioni di euro. Per questo gli spagnoli potrebbero offrire come contropartita tecnica la punta Joao Felix, che sta raccogliendo poco minutaggio in questa stagione. Il prezzo di mercato del portoghese è simile a quello di Federico Chiesa, per questo lo scambio potrebbe definirsi alla pari.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi dovrà risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Su tutti spiccano i nomi di Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Per quanto riguarda l'argentino nei prossimi giorni è atteso a Torino il suo agente sportivo Jorge Antun. Dovrebbe quindi arrivare la sottoscrizione della nuova intesa contrattuale, così come dovrebbe toccare anche al terzino colombiano. A gennaio invece dovrebbe arrivare anche quella del centrocampista italiano, diventato molto importante per il tecnico Massimiliano Allegri. Non ci sono novità invece su Mattia Perin e Mattia De Sciglio, gli altri giocatori in scadenza di contratto a fine stagione.