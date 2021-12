La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire le cessioni del mercato di gennaio. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera per motivi tecnici ed economici. Su tutti spiccano Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo, inoltre si parla anche delle possibili partenze di Bentancur e Kulusevski. Cessioni che potrebbero portare una somma importante da utilizzare sul mercato ma anche un risparmio evidente sul monte ingaggi. E a proposito di acquisti si valuta l'arrivo di un centrocampista di qualità. Piacciono Axel Witsel e Denis Zakaria, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.

Nelle ultime ore però secondo la stampa inglese la società inglese starebbe valutando anche l'acquisto di Tanguy Ndombélé, centrocampista del Tottenham. Il francese potrebbe lasciare la società inglese in prestito o a titolo definitivo. La Juventus potrebbe essere interessata ad una cessione temporanea, per evitare di appesantire il bilancio societario. Per caratteristiche tecniche Ndombélé sarebbe un giocatore ideale perché garantirebbe fisicità e qualità al centrocampo bianconero.

Il centrocampista Ndombélé potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il centrocampista Tanguy Ndombélé potrebbe lasciare il Tottenham a gennaio.

Potrebbe approdare alla Juventus, alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo. Il francese potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. L'eventuale arrivo del francese potrebbe concretizzarsi soprattutto se dovessero essere alcune cessioni importanti da parte della società bianconera. A tal riguardo si parla di una rescissione consensuale per Aaron Ramsey, che piace all'Everton.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus, per il brasiliano si valuta un prestito. Potrebbe garantire circa 40 milioni di euro il centrocampista Dejan Kulusevski, che potrebbe approdare all'Arsenal. Somma che sarebbe ideale non solo per rinforzare il centrocampo ma anche il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare una punta durante il mercato di gennaio.

I 22 gol segnati in 16 partite dimostrano le problematiche dei bianconeri in zona gol. Per questo si parla del possibile arrivo di Dusan Vlahovic, anche se la punta della Fiorentina difficilmente lascerà la società toscana a gennaio. Altro nome che piace è quello di Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Manchester United a gennaio. Giocatore gradito è anche Julian Alvarez, punta del River Plate valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.