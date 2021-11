La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro la Fiorentina per 1-0. Un successo arrivato nei minuti finali della partita, agevolato dall'espulsione di Milenkovic. Nell'ultimo quarto d'ora i bianconeri hanno sfruttato l'inferiorità numerica con Allegri che ha schierato anche Cuadrado insieme ai vari Dybala, Chiesa e Kaio Jorge. Poi è stato il colombiano a decidere la partita dopo un'azione personale chiusasi con il gol del terzino.

A parlare della Juventus è stato l'ex giocatore Antonio Cassano a Bobo Tv. Sul canale Twitch di Christian Vieri, Cassano ha infatti criticato Massimiliano Allegri per la formazione schierata contro la Fiorentina.

L'ex giocatore ha sottolineato che è inspiegabile Rabiot come centrocampista di fascia sinistra e la decisione di tenere in panchina inizialmente Juan Cuadrado. Discutibile, secondo Cassano, anche il fatto che il tecnico toscano abbia lasciato in panchina Rodrigo Bentancur e Arthur Melo: "Cuadrado mi piace di più di Chiesa che è comunque fortissimo. Ma non può giocare l’uno o l’altro: questa è follia".

L'ex giocatore Antonio Cassano ha parlato della Juventus

L'ex giocatore Antonio Cassano ha criticato in maniera decisa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per la formazione schierata contro la Fiorentina: "Non capisco qual è il ragionamento nel mettere un centrocampista sull’esterno: levi Cuadrado e crei problemi a Rabiot che è già in difficoltà".

Ha poi rimarcato il fatto che la Juventus ha la rosa migliore del campionato italiano insieme all'Inter ma non può continuare a giocare in questo modo. Ha poi aggiunto: "Bentancur e Arthur Melo fuori, è una roba che mi fa diventare matto, mi stavo addormentando a vedere la partita". Antonio Cassano non è la prima volta che critica in maniera decisa Massimiliano Allegri per l'impostazione di gioco che il tecnico toscano ha dato alla Juventus in questo inizio di stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Allegri criticato da diversi addetti ai lavori

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato criticato molto in questo inizio di stagione da diversi addetti ai lavori. Non solo Antonio Cassano, di recente anche il giornalista Matteo Marani ha sottolineato come i bianconeri abbiano due modalità di gioco, una più offensiva in Champions League ed una più attendista nel campionato italiano.

Secondo il giornalista sportivo sembra che il pragmatismo del tecnico toscano sia in contrasto con la mentalità offensiva di alcuni giocatori bianconeri. I vari Dybala, Cuadrado e Chiesa sembrano infatti dare il meglio quando c'è da giocare in maniera offensiva e non quando l'impostazione è più attendista e difensiva.