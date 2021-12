Puntellare l'organico con acquisti di spessore e qualità: pare essere questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Reparto sotto osservazione è l'attacco: con il possibile addio di Alexis Sanchez (che potrebbe avvenire a gennaio ma anche a giugno) la dirigenza interista sta monitorando diverse piste di mercato .

Asensio potrebbe interessare all'Inter

Se per gennaio, l'Inter starebbe valutando opzioni low-cost come Zaza, per giugno la dirigenza nerazzurra vorrebbe effettuare un colpo importante.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Marco Asensio, esterno spagnolo in forza al Real Madrid, che nell'ultima giornata di Champions League, ha "timbrato il cartellino", andando in rete proprio contro i nerazzurri. Visto il poco spazio che il talento spagnolo sta ricevendo durante la gestione targata Carlo Ancelotti, la cessione potrebbe manifestarsi durante la prossima sessione estiva di Calciomercato.

Sul numero 11 dei Blancos, ci sarebbe l'interesse del Milan, della Juventus ma soprattutto del Liverpool, che vorrebbe puntellare l'attacco a disposizione di Jurgen Klopp. A quanto pare il club di Florentino Perez non vuole fare sconti sul cartellino: lo spagnolo viene infatti valutato una cifra attorno ai 45-50 milioni di euro.

Oltre a lui, l'Inter monitorerebbe anche altri profili, come Beto dell'Udinese.

Real Madrid-Inter: 2-0, la decidono Kroos e Asensio

Intanto, proprio il Real Madrid è stato l'avversario dell'Inter nell'ultima giornata di Champions League. La sfida del Santiago Bernabeu è terminata con il risultato di 2-0 a favore dei Merengues grazie alle reti di Tony Kroos e di Marco Asensio.

Nel primo tempo, l'Inter offre una buona prestazione e va vicino al vantaggio con Dzeko che di testa non riesce a colpire precisa; i nerazzurri ci provano e sfiorano il vantaggio con Perisic, stoppato dal grande intervento di Carvajal. Dopo la doppia chance per l'undici di Inzaghi, esce alla distanza il Real che passa in vantaggio con Tony Kroos che con un grande sinistro da fuori area, batte Handanovic firmando l'1-0 ed il suo terzo centro stagionale.

Nel finale, la formazione di Ancelotti va vicino al raddoppio con Rodrygo che colpisce il palo.

Nella ripresa, complice l'espulsione di Barella, il Real domina la contesa e raddoppia con Marco Asensio che con un grande sinistro a giro batte Handanovic, chiudendo il match sul definitivo 2-0.

Una buona prestazione da parte dei nerazzurri, che cercheranno l'immediato riscatto in campionato dove affronteranno Cagliari, Salernitana e Torino: tre sfide importanti per la compagine di Simone Inzaghi, che vorrà fare bottino pieno per conquistare la vetta della classifica e approfittare pure del big match di San Siro tra Milan e Napoli.