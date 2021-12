Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri: è questo l'obiettivo della Juventus sul fronte mercato per gennaio.

Uno dei tasselli che i bianconeri vogliono migliorare è legato alle corsie laterali difensive: visto l'infortunio di Danilo, la dirigenza juventina sta monitorando diverse piste.

Idea Kurzawa per la Juve

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Lyvin Kurzawa, terzino francese in forza al Paris Saint Germain, che durante la gestione targata Mauricio Pochettino, ha trovato poco spazio e potrebbe cambiare maglia già nel mercato invernale per giocare con maggiore continuità.

La Vecchia Signora potrebbe prelevare il calciatore in prestito, per poi capire la fattibilità del riscatto nella prossima sessione estiva di Calciomercato, assicurandosi così una buona alternativa a Cuadrado e a Alex Sandro, vista la duttilità dell'ex esterno del Monaco.

Sul fronte attacco, se Vlahovic resta l'obiettivo numero uno ma difficile da prendere nel mercato invernale, i bianconeri potrebbero ritornare su Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Manchester United. Il Matador rappresenterebbe una grande opzione per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri.

Juventus, possibile cessione in prestito per Arthur

Oltre agli acquisti, la Juventus sta lavorando sul fronte cessioni per il prossimo mercato.

Oltre ai vari Rabiot e Ramsey, un altro calciatore che potrebbe lasciare Torino nel mercato invernale è Arthur.

Il centrocampista brasiliano, complice l'acquisto di Locatelli, non è riuscito a trovare spazio nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, e per questo motivo, potrebbe esser ceduto in prestito a gennaio per giocare con maggiore continuità e ritrovare la forma perduta.

Sulle tracce dell'ex mediano del Barcellona, ci sarebbe l'interesse del Friburgo e della Lazio, con Sarri che cerca un playmaker per completare il suo collaudato 4-3-3.

Un altro giocatore in bilico e che potrebbe essere ceduto è Dejan Kulusevki, talento svedese che sarebbe nel mirino di diversi top club di Premier League. In particolare, la squadra che sarebbe più vicino all'esterno bianconero sarebbe l'Arsenal: i Gunners sarebbero pronti a un'offerta attorno ai 40 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni dell'ex fantasista di Parma e Atalanta.