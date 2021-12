La Juventus, nel prossimo mercato di gennaio, potrebbe fare qualche operazione per rinforzare la sua rosa. Ma l'imperativo per i bianconeri sembra essere vendere per comprare. Infatti, la Juventus probabilmente dovrà liberarsi almeno di Aaron Ramsey per poter agire in entrata. Nella serata di ieri 13 dicembre, Pavel Nedved ha cenato a Torino con il noto agente Mino Raiola. Le parti hanno discusso di mercato ma non si sa su chi si sono concentrati in particolare. Infatti, Mino Raiola segue tra giocatori attualmente nella rosa della Juventus ovvero Matthijs De Ligt, Moise Kean e Luca Pellegrini.

Juventus al lavoro sul mercato

La Juventus, nella prossima sessione di mercato, potrebbe essere protagonista di alcune operazioni. I bianconeri potrebbero cedere Aaron Ramsey e Arthur per fare spazio ad un nuovo centrocampista. I dirigenti della Juventus si sono già mossi con alcuni incontri. In particolare Pavel Nedved ha avuto modo di Incontrare in una cena torinese Mino Raiola. Le parti hanno parlato di mercato e avranno analizzato diverse situazioni anche perché il noto manager segue diversi calciatori. Tra questi c'è anche Matthijs De Ligt, la cui permanenza a giugno, è legata ai risultati del campo.

Se la Juventus dovesse qualificarsi alla Champions League l'olandese potrebbe restare altrimenti sarà molto difficile trattenerlo. Inoltre, Raiola segue anche Calafiori che è un giocatore seguito con attenzione dai bianconeri. Il noto manager ha anche la procura di Paul Pogba ma questa situazione sembra piuttosto complicata anche perché il francese guadagna molto e per la Juventus sarebbe difficile riuscire a prenderlo.

Arthur potrebbe partite

Nella giornata di ieri 13 dicembre, oltre all'incontro tra Nedved e Raiola vanno registrate anche le parole di un altro agente ovvero Federico Pastorello. Quest'ultimo è il procuratore di Arthur e Federico Bernardeschi. Le situazioni di questi due giocatori sono differenti. Infatti, Arthur potrebbe partire già a gennaio mentre Bernardeschi dovrebbe trattare il rinnovo di contratto.

Pastorello, infatti, ha aperto alla cessione del brasiliano: "Arthur può partire a gennaio? Lui forse di più". Dal palco dove ha ricevuto il premio Golden boy come miglior agente Pastorello ha anche spiegato che Arthur sta trovando poco spazio. Dunque, non è da escludere una sua partenza a gennaio. Infine, l'agente si è soffermato sul rinnovo di Bernardeschi con la Juventus: "C'è possibilità di dialogo".