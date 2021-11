In questi giorni, si è parlato moltissimo di un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il francese non sta rinnovando con il Manchester United e c'è il rischio che il giocatore possa andare via a parametro zero. La Juventus, in questo caso, potrebbe farsi avanti proprio per avere Paul Pogba anche se restano le difficoltà legate all'ingaggio. Del futuro del francese e di un suo possibile ritorno a Torino ne ha parlato il suo agente Mino Raiola durante l'Assemblea I.A.F.A (Italian Association Football Agent) a Roma: "Sognare è gratis, chi non sogna è morto".

L'agente, dunque, ha aperto alla possibilità di rivedere Pogba alla Juventus anche se poi bisogna capire se questo sogno si potrà realizzare: "Poi vediamo se questi diventano realtà".

I tifosi della Juventus sognano il ritorno di Pogba

Da molti anni i tifosi della Juventus sperano di rivedere a Torino a Paul Pogba. A riaccendere i desideri dei tifosi bianconeri ci ha pensato Mino Raiola. L'agente di Pogba ha aperto alla possibilità di un ritorno di Pogba alla Juventus anche se non sarà facile: "È ancora troppo presto, vediamo che succede". Dunque, Raiola non ha voluto sbilanciarsi più di tanto anche per evitare polemiche: "Meglio non parlarne quindi, anche perché poi magari qualche ex giocatore del Manchester United - ha detto il manager di Pogba a margine di un evento che ha riguardato gli agenti di calcio a Roma - se non parla di Pogba e di me non parla di niente".

Infine il noto manager si è soffermato sul futuro alla Juventus di Matthijs De Ligt sottolineando che ancora presto per parlare poiché si è a novembre perciò l'intervista andrebbe rifatta a maggio. Alla Juventus viene accostato anche un altro giocatore che è di Raiola ovvero Alessio Romagnoli. Quest'ultimo sta trattando il rinnovo di contratto con il Milan ma qualora dovesse liberarsi a zero non è escluso che possa passare in bianconero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma anche su questo argomento Mino Raiola ha preferito non sbilanciarsi: "Il mercato si fa a maggio. Non lo so, lavoreremo".

Bernardeschi infortunato

Mino Raiola nella sua scuderia ha moltissimi calciatori e fra questi c'è anche Federico Bernardeschi. Il noto agente non ha parlato del futuro del calciatore classe 94 che va in scadenza con la Juventus nel 2022.

In questo momento, però, Bernardeschi deve solo concentrarsi sul campo visto che è alle prese con una lesione all'ileoopsoas. Il numero 20 della Juventus si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un lesione di basso grado. Bernardeschi verrà rivalutato tra circa dieci giorni e per il momento sarà costretto a saltare le gare contro la Lazio, il Chelsea e l'Atalanta. Dopodiché, una volta che avrà fatto nuovi esami, Massimiliano Allegri potrà sapere quando avrà nuovamente a disposizione Bernardeschi.