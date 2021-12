Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore livornese.

Oltre alla questione attaccante, la società juventina sta lavorando per migliorare anche gli altri reparti: in difesa, si cerca un giocatore di fascia sinistra, visto il momento non esaltante di Alex Sandro, che in questo periodo viene sostituito da Luca Pellegrini che sta offrendo buone prestazioni.

Tra i calciatori sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche Lucas Digne, terzino francese dell'Everton che ha già militato nel campionato italiano vestendo la casacca della Roma.

Secondo la stampa spagnola l'ex esterno giallorosso sarebbe nel mirino della Juventus, che però deve fare i conti con l'interesse del Chelsea che visto l'infortunio di Chiwell cerca un sostituto all'altezza. Più defilata la posizione dell'Inter che come i Blues, cercano di rinforzarsi sulle corsie esterne.

Nelle prossime settimane, si capirà il reale interesse dei bianconeri, che puntano ad acquisti importanti per ritornare ad essere protagonisti in Italia, e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa.

Infine, sul fronte cessioni restano da analizzare le posizioni di diversi giocatori bianconeri come Adrien Rabiot, accostato al Newcastle, Aaron Ramsey, ormai fuori dal progetto targato Allegri, ed Arthur, che potrebbe partire in prestito per giocare con maggiore continuità, visto il poco spazio in questa prima parte di stagione con la maglia della Vecchia Signora.

Champions League, la Juve pesca il Villareal

Ritornando alle questioni di campo, nella giornata di ieri si sono svolti i sorteggi della Champions League. La Juventus di Massimiliano Allegri affronterà il Villareal di Unay Emery, che nella passata stagione ha conquistato l'Europa League ai danni del Manchester United e che quest'anno ha eliminato già un'italiana, l'Atalanta di Gasperini.

Il Sottomarino giallo non è certamente tra le favorite della competizione, ma rappresenta un ostacolo difficile per la compagine bianconera, visto che presente nell'organico molti giocatori di qualità ed esperienza, come Gerard Moreno, Dani Parejo, Raul Albiol e Danjuma, attaccante esploso in questa stagione e che nell'ultima giornata della fase a gironi, ha siglato una doppietta contro la Dea, regalando la qualificazione alla compagine spagnola.

I bianconeri hanno tutte le carte in regola per centrare la qualificazioni, così da ritagliarsi un ruolo importante in una competizione affascinante come la Champions League.