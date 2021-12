La Juventus potrebbe investire in maniera decisa nel mercato di gennaio. Il sorteggio degli ottavi di Champions League ha regalato un avversario da rispettare ma sicuramente abbordabile rispetto a Paris Saint Germain e Atletico Madrid. Si tratta del Villareal, che ha eliminato nel girone Champions l'Atalanta. Servirà però rinforzare la rosa per cercare di qualificarsi non solo ai quarti di finale della massima competizione europea ma anche per migliorare l'attuale posizione in classifica in campionato. Investimenti che però potrebbero dipendere dalle cessioni.

La società bianconera potrebbe cedere almeno tre giocatori a gennaio. Si tratta di Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Il gallese potrebbe rescindere il contratto da sette milioni di euro netti a stagione. Il centrocampista svedese piace a diverse società inglesi e potrebbe garantire circa 40 milioni di euro. Si parla invece di un possibile prestito per il brasiliano, altro giocatore che ha un ingaggio importante. Se si dovessero concretizzare tali cessioni, la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta.

A tal riguardo i preferiti della società bianconera sembrano essere Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e uno fra Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic.

La Juventus potrebbe acquistare Zakaria ed uno fra Scamacca e Vlahovic a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus a gennaio potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta. Piace Denis Zakaria, giocatore in scadenza con il Borussia Monchengladbach a fine stagione. Proprio per questo, potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso, si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda il settore avanzato, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. Difficilmente però la Fiorentina lo cederà a gennaio, considerando che la società toscana è attualmente quinta e in lotta per un posto nelle competizioni europee.

Il Sassuolo potrebbe cedere Scamacca in prestito con riscatto per circa 28 milioni di euro

Al suo posto, la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Gianluca Scamacca, che costa la metà del giocatore della Fiorentina. Il Sassuolo potrebbe cederlo in prestito con riscatto di circa 28 milioni di euro. In questo inizio di stagione, il nazionale italiano sta dimostrando di essere un giocatore importante oltre che bravo nella realizzazione dei gol. La Juventus ha segnato solo 23 gol in 17 partite in campionato, segnale evidente di come serva un punta che possa migliorare il settore avanzato bianconero. Ci si aspetta quindi un mercato di gennaio importante per la società bianconera.