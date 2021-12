La Juventus, nella giornata di ieri 18 dicembre, ha battuto per 0-2 il Bologna. I bianconeri sono passati in vantaggio già nel primo tempo grazie al gol di Alvaro Morata arrivato dopo un pregevole assist di Federico Bernardeschi. Il raddoppio, invece, porta la firma di Juan Cuadrado. Ma nel corso della partita contro il Bologna è arrivata anche una brutta notizia poiché Luca Pellegrini ha chiesto il cambio a causa di un fastidio al polpaccio. Probabilmente, il numero 17 juventino sarà costretto a saltare la sfida contro il Cagliari ma se ne saprà qualcosa di più solo nelle prossime ore.

Per la partita del 21 dicembre, probabilmente, non ci saranno nemmeno Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Infatti, entrambi stanno meglio ma la Juventus non vuole correre nessun rischio. Perciò Paulo Dybala e Giorgio Chiellini si rivedranno nel 2022. Con il nuovo anno ci sarà anche il rientro di Federico Chiesa. Il numero 22 juventino, contro il Cagliari, sarà certamente assente.

Alcune assenze per la Juventus

Massimiliano Allegri, per la gara della sua Juventus contro il Cagliari, rischia di avere un'altra assenza visto che Luca Pellegrini ha riportato un fastidio al polpaccio. Per il tecnico livornese non sarebbe una buona notizia poiché il numero 17 juventino, nelle ultime settimane, ha scalato le gerarchie e di fatto è diventato un titolare.

Per quanto riguarda, l'attacco, invece, la sensazione è che Paulo Dybala possa essere assente. Infatti, la Juventus non vorrà correre nessun rischio visto che ad inizio 2022 ci saranno diverse sfide importanti. Nei primi giorni del nuovo anno i bianconeri affronteranno il Napoli, la Roma, l'Inter in Supercoppa Italiana e il Milan.

Perciò per queste partite la Juventus vuole avere Paulo Dybala e Federico Chiesa al top. Non è, però, da escludere che l'argentino, contro il Cagliari, possa essere in panchina. In ogni caso solo nelle prossime ore, si saprà qualcosa in più sulle condizioni di Paulo Dybala.

Allegri si gode le giocate di Bernardeschi e Morata

Massimiliano Allegri, in queste ultime partite, ha potuto contare sui tanti assist forniti da Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino, grazie al ritorno alla Juventus del tecnico livornese, si è ritrovato ed è tornato ad essere un giocatore importante per la Vecchia Signora. Ma Massimiliano Allegri può essere felice anche per le prestazioni di Alvaro Morata. Lo spagnolo, dopo un momento di appannamento, è tornato a segnare con regolarità e contro il Bologna ha realizzato il suo terzo consecutivo. Adesso, la speranza della Juventus è che Morata possa andare ancora molti gol visto che ci saranno partite molto importanti.