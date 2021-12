La Juventus ha deciso di fare un aumento di capitale da 400 milioni. La maggior parte di questa quota l'ha versata l'azionista di maggioranza Exor, che ha versato la cifra di 255 milioni. Dopodiché è stato il momento per i piccoli azionisti di dare il loro supporto alla causa della Juventus e anche in questo caso le cose sono andate piuttosto bene. Il 91,6% ha sottoscritto l'aumento di capitale per una cifra di 112 milioni. Adesso rimane il restante 8,25% e le azioni saranno vendute il 20 e il 21 dicembre.

Aumento di capitale sottoscritto al 92%

La Juventus ha deciso di chiedere un nuovo aumento di capitale e la cifra richiesta dalla società è di 400 milioni. Dopo la prima fase, la Juventus ha già incassato 366,9 milioni. Il secondo step prevede che vengano versati gli altri 33 milioni. Nei prossimi giorni le azioni verranno messe in vendita e la speranza è che si arrivi a quota 400 milioni. In ogni caso, l'ingresso di questi 366,9 milioni darà un po' di respiro alle casse della Juventus.

Intanto la squadra lavora alla Continassa

Mentre la dirigenza della Juventus si occupa delle questioni economiche, Massimiliano Allegri e la squadra lavorano in vista del match contro il Bologna. Per la partita di domani 18 dicembre, il tecnico livornese avrà ancora diverse assenze.

Infatti, non ci sarà Paulo Dybala che si aggiunge alle defezioni di Danilo e Federico Chiesa. Entrambi stanno meglio come ha spiegato lo steso Massimiliano Allegri: "Chiesa e Danilo stanno lavorando bene". Il numero 22 juventino e il brasiliano, però, torneranno solo nel 2022. Mentre per Paulo Dybala si spera di rivederlo per il match contro il Cagliari.

Anche se la Juventus non vorrà correre nessun rischio. Infatti, se Dybala non sarà al top non verrà rischiato nel match del 21 dicembre. Per quanto riguarda i recuperi si rivedranno Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Ma l'esterno svedese difficilmente sarà titolare per dopo l'operazione per ridurre la sinusite di origine odontogena ha potuto mangiare solo cibi liquidi perciò ha perso un po' di peso.

Gli altri dubbi di formazione riguardano l'attacco la certezza sembra essere Alvaro Morata e al suo fianco ci sarà uno fra Moise Kean o Kaio Jorge. Massimiliano Allegri, però, prenderà ogni decisione solo alla vigilia del match contro il Bologna. Per quanto riguarda la difesa, invece, non ci sarà Giorgio Chiellini dunque i titolari saranno Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Mentre sulla fascia destra è aperto il ballottaggio tra Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio, a sinistra, invece, ci sarà Luca Pellegrini.