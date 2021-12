La Juventus dopo una settimana torna in campo per sfidare il Bologna. I bianconeri, oggi 18 dicembre, dovranno fare a meno di molti titolari e le assenze per Massimiliano Allegri saranno molto pesanti. Infatti, alle defezioni di Federico Chiesa e Danilo si sono aggiunte quelle di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Il numero 10 juventino, nel match contro il Venezia, ha accusato un fastidio muscolare anche se non ha riportato alcuna lesione. La Juventus, però, ha deciso di lasciarlo a riposo per non correre rischi. Per questo motivo, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di lui e al suo posto ci sarà Kaio Jorge.

Il brasiliano affiancherà Alvaro Morata, mentre Moise Kean partirà dalla panchina.

Qualche cambio per la Juventus

La Juventus ha avuto la possibilità di lavorare senza impegni infrasettimanali. Dunque, Massimiliano Allegri ha avuto più tempo per valutare le condizioni dei suoi giocatori. Il tecnico livornese, contro il Bologna, punterà sul 4-4-2 e in porta ci sarà Szczesny. In difesa sulla destra si rivedrà Juan Cuadrado mentre Mattia De Sciglio tornerà in panchina. Al centro, vista l'assenza di girogio Chiellini, saranno confermati Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci. A sinistra, invece, ci sarà ancora Luca Pellegrini che ultimamente ha scalato le gerarchie e ha di fatto superato Alex Sandro.

Anche a centrocampo ci saranno alcune novità, in mezzo non ci dovrebbe esserci Manuel Locatelli. Il numero 27 juventino, in settimana, è stato vittima di un attacco gastrointestinale per questo motivo Massimiliano Allegri dovrebbe farlo riposare. Dunque, il centrocampo della Juventus sarà guidato da Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot.

Mentre sulla corsia di destra ci sarà il ritorno di Weston McKennie. Il numero 14 juventino si è ristabilito dopo il problema al ginocchio ed è pronto a tornare in campo. Mentre sulla corsia di sinistra sarà confermato Federico Bernardeschi. In attacco, invece, ci sarà la coppia formata da Kaio Jorge e da Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kaio Jorge, Morata.

Kulusevski in panchina

Nel match contro il Bologna, la Juventus non avrà grandi alternative in panchina viste le tante assenze. La buona notizia, però, arriva dal recupero di Dejan Kulusevski. Lo svedese, dopo l'operazione della scorsa settimana, è tornato a disposizione. Allegri, però, ha sottolineato che dopo l'intervento chirurgico non ha potuto mangiare cibi solidi per diversi giorni per questo motivo ha perso alcuni chili e dunque partirà dalla panchina.