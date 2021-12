Milan e Napoli si giocano molto questa sera a San Siro. Entrambe in testa per buona parte dell'inizio di questa stagione, sono state sorpassate dalla marcia nerazzurra interista per quanto riguarda il Napoli anche dall'Atalanta. Ultimo appuntamento di cartello per San Siro per il 2021 rossonero. Il Milan si presenta con 39 punti e un pareggio raccolto solamente sul finale a Udine. Abbiamo commentato e assistito direttamente dalla Dacia Arena il match. Il Napoli invece è reduce da due sconfitte consecutive contro l'Atalanta prima e l'Empoli poi.

Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo difficile viste le numerose assenze e a causa degli impegni ravvicinati in Champions League e in Europa League. Sia Pioli che Spalletti però non vogliono trovare alibi per i ranghi ridotti, ma vogliono il massimo da chi hanno a disposizione per questi ultimi sforzi del 2021. Ora con lo scontro diretto possono entrambe avvicinarsi all'inter che comunque vada il match di San Siro, chiuderà la diciottesima giornata in testa alla Serie A con 43 punti. Il Milan era tornato alla vittoria a San Siro contro la Salernitana. Nonostante risultasse tra i convocati, Theo Hernandez ha abbandonato il gruppo rossonero per una ricaduta dello stato influenzale. Per Pioli oltre alle assenze di Calabria, Rebic, Leao, Pellegri e Kjær, s'aggiunge Theo Hernandez che verrà sostituito da Ballo-Tourè.

Una buona notizia per i rossoneri è solamente il recupero di Olivier Giroud. Spalletti invece ritrova Anguissa e Zielinski. Il polacco incerto fino all'ultimo dovrebbe partire titolare. Anche Elmas e Lobotka sono convocati, ma in condizioni precarie. Non saranno del match invece Insigne, Mario Rui, Fabian Ruiz e Oshimen. Manolas non risulta convocato dopo che è stata comunicata la sua cessione che verrà formalizzata il 3 Gennaio.

Di Lorenzo dovrebbe spostarsi a sinistra vista l'assenza di Mario Rui e Malcuit giocherà a destra. Mertens guiderà l'attacco con il solo dubbio Politano-Lozano per la trequarti campana. Una partita che verrà comunque condizionata dalle assenze che purtroppo peseranno negli equilibri del gioco delle due squadre in un momento molto dedicato del campionato.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Massa della sezione Can di Imperia.

Milan: i convocati di Pioli per l'ultima a San Siro del 2021

Portieri: Maignan, Mirante, Tătărușanu

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Tomori

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Maldini

Napoli: la lista dei giocatori a disposizione di Spalletti contro il Milan

Portieri: Marfella, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Malcuit, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.

Milan - Napoli il pronostico e le quote

Il Milan gode dei favori del pronostico con la vittoria che viene pagata 2,35. Il segno 1 nelle sfide a San Siro tra rossoneri e partenopei non esce da 7 anni. La vittoria degli ospiti invece si aggira a 3,30 con il pareggio che si discosta di pochissimo a 3,35. Le quote gol sembrano indicare un match con 3 gol nel particolare. L'over 1,5 viene pagato 1,2 mentre l'over 2,5 a 1,75 con l'over 3,5 che si alza notevolmente a 2,75. Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-1 a 6,50 seguito dal 2-1 e dall'1-0 entrambe le opzioni a 9,50. Le quote primo marcatore vedono Zlatan Ibrahimovic guidare il gruppo a 4,25 seguito da Dries Mertens a 6,25. Che l'arbitro si rechi al video per visualizzare un evento dubbio, viene pagato 3,50 mentre, il non verificarsi della cosa è a 1,24.