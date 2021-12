La Juventus ottiene un'importante vittoria contro la Salernitana portandosi a -1 dal quinto posto della Roma. I bianconeri infatti hanno 'sfruttato' la sconfitta dei giocatori di Mourinho contro il Bologna. Rimane però distante l'Atalanta quarta, attualmente a +7. Nelle prossime partite i giocatori di Allegri cercheranno di confermarsi considerando un calendario evidentemente abbordabile. Dopo il match contro il Genoa, ci sarà l'ultima giornata del girone di Champions League contro il Malmoe, le sfide contro Venezia, Bologna e Cagliari fino alla pausa delle festività natalizie.

Potrebbe giocare molto Dejan Kulusevski, titolare contro la Salernitana. Come è noto infatti la Juventus non potrà schierare per infortunio Federico Chiesa nei prossimi match. Per lo svedese quindi ci sarà la possibilità di raccogliere più minutaggio e dimostrare le sue qualità. Contro la Salernitana ha fornito l'assist per il gol di Dybala ma in generale non ha inciso come ci si aspettava. Sui social infatti alcuni sostenitori bianconeri lo hanno criticato in maniera decisa. C'è infatti chi dice che il motivo per cui Kulusevski è stato spesso in panchina è proprio perché non riesce a dare un contributo importante.

I sostenitori bianconeri sui social hanno parlato della prestazione di Kulusevski

"Via Kulusevski da questa squadra". "Non voglio ricordare quanto abbiamo pagato Kulusevski". "Non vuole più rimanere alla Juventus". Questi sono solo alcuni dei post pubblicati su Twitter dai sostenitori bianconeri, evidentemente non felici della prestazione fornita da Dejan Kulusevski.

Nonostante abbia fornito l'assist decisivo per il gol di Dybala, lo svedese ha deluso anche contro la Salernitana. La sua prestazione è migliorata sul finale del match anche perché i campani dopo aver subito il 2 a 0 avevano oramai accettato la sconfitta contro la Juventus. Lo svedese sarà schierato titolare nelle prossime partite in campionato, con la speranza che possa incidere e migliorare nelle sue prestazioni.

Per lui si parla anche di una possibile partenza a gennaio, con alcune società inglesi che potrebbero presentare un'offerta per il centrocampista.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Dejan Kulusevski a gennaio. La società bianconera lo valuta circa 40 milioni di euro, potrebbe eventualmente lasciarlo partire in prestito con un riscatto definito nel prossimi mesi. Si parla di un interesse concreto di diverse società inglesi, che hanno una forza economica tale da poter sostenere il suo eventuale acquisto. Oltre allo svedese potrebbero partire anche Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Per quanto riguarda gli investimenti si valutano l'approdo di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic.