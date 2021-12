La Juventus nelle prossime partite cercherà di confermarsi e possibilmente guadagnare dei punti rispetto ai primi posti in classifica. La vittoria contro la Salernitana per 2 a 0 ha portato i bianconeri a mantenere la distanza di sette punti dal quarto posto dell'Atalanta, i bianconeri hanno recuperato tre punti alla Roma, sconfitta contro il Bologna. Attualmente il quinto posto dista un punto e il calendario abbordabile potrebbe agevolare il recupero della Juventus in campionato. La società sta lavorando sul mercato per cercare di rinforzare la rosa per la seconda parte della stagione.

Come ha sottolineato Allegri infatti obiettivi ce ne sono molti, dal recuperare punti in campionato, all'andare avanti in Champions League, alla possibilità di vincere competizioni importanti come Supercoppa italiana e Coppa Italia. Serve però migliorare la rosa in alcuni settori. Il tecnico toscano sembra aver scelto come schema di riferimento il 4-2-3-1, per questo l'eventuale arrivo di un trequartista potrebbe essere gradito da Allegri. A tal riguardo si parla del possibile acquisto da parte della Juventus di Domenico Berardi, protagonista in questo inizio di stagione. Secondo le agenzie di scommesse ci sono possibilità concrete per un approdo del trequartista del Sassuolo in bianconero a gennaio.

L'approdo di Berardi alla Juventus a gennaio è quotato a 7,50

Le agenzie di scommesse quotano l'approdo di Domenico Berardi dal Sassuolo alla Juventus a gennaio a 7,50. Una quota che giustifica evidentemente le indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse concreto della società bianconera per il trequartista del Sassuolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarebbe già dovuto partire durante il recente Calciomercato estivo ma non sono arrivate offerte importanti per il giocatore, che alla fine è rimasto nella società emiliana. Un'eventuale offerta della Juventus potrebbe essere considerata da Berardi, che si sta confermando e che starebbe valutando un'esperienza professionale in una società che lotta per vincere.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con Berardi, anche se il Sassuolo lo valuta una somma di circa 30 milioni di euro. Si valutano però rinforzi anche a centrocampo e l'eventuale acquisto di una punta che possa migliorare i bianconeri dal punto di vista realizzativo. Fra i giocatori seguiti dalla società ci sarebbero Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, in scadenza di contratto a fine stagione rispettivamente con il Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia. Potrebbe arrivare invece nel ruolo di punta il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.