La Juventus è già attiva sul mercato in vista della sessione invernale e in questi giorni circolano diversi nomi. In particolare Dusan Vlahovic resta una pista possibile, anche se la Fiorentina non pare disponibile a cedere l'attaccante a gennaio.

Ramsey e Rabiot possono partire, in forse anche Kulusevski

L' inizio deludente di stagione da parte della Juventus ha reso necessario intervenire sul mercato di gennaio e sono tanti i vari profili sulla lista di Cherubini. Il primo obiettivo per il centrocampo si chiama Zakaria, Allegri avrebbe dato l' ok sia per lui che per il più esperto Witsel.

Prima di acquistare però occorre vendere, anche per abbassare il monte ingaggi. Molti sono coloro che potrebbero lasciare Torino anche a gennaio. Uno su tutti è Ramsey: il centrocampista gallese, è spesso infortunato e non riesce a dare garanzie tecniche per il suo utilizzo. Strano caso il suo: in nazionale è molto spesso determinante, mentre con la Juventus ha disputato pochissimi minuti. Anche Rabiot sarebbe sul piede di partenza: i bianconeri valutano offerte superiori ai 15 milioni, se dovessero arrivare proposte concrete si potrebbe avviare una trattativa. Ci sono delle possibilità che pure Kulusevski possa partire a gennaio, sull'esterno svedese c'è il forte interesse del Barcellona.

Bernardeschi è davanti al necessità di rinnovare il contratto, in scadenza a giugno, ma dato il recente cambio di procuratore non sarebbe più certo il suo proseguimento a Torino.

McKennie dopo un inizio piuttosto difficile, ha risalito le gerarchie, diventando un uomo indispensabile per il centrocampo bianconero.

Vlahovic resta l'obiettivo per l'attacco come alternativa c'è Icardi

In base alle eventuali cessioni, con i soldi ricavati (e con i risparmi sul monte ingaggi che, in particolare, le eventuali partenze di Ramsey e Rabiot potrebbero generare) si potrà ottenere un tesoretto da poter reinvestire subito.

La Juventus deve rinforzarsi soprattutto in attacco, il reparto che necessita di maggiori innesti dopo il centrocampo.

L'attaccante serbo Dusan Vlahovic è uno dei principali obiettivi e i bianconeri, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero disposti ad offrire subito 50 milioni [VIDEO]. La Fiorentina però preferirebbe non cedere almeno nel mercato di gennaio il suo uomo migliore, mentre invece a giugno Commisso potrebbe più facilmente aprire un dialogo: è possibile che venga inserito Kulusevski, per cercare di far abbassare il prezzo del cartellino.

L'alternativa numero uno a Vlahovic sarebbe Mauro Icardi, l'argentino però non sembrerebbe intenzionato a lasciare Parigi.

Gli obiettivi per la difesa sarebbero Romagnoli e Milenkovic. In particolare il primo non dovrebbe rinnovare con il Milan e la Juventus, osserva con grande attenzione l'evolversi della situazione per prenderlo a parametro zero a luglio.

I rinnovi di contratto

Il futuro di Dybala sarà ancora a Torino, pare infatti tutto pronto per la firma. La fumata bianca dovrebbe arrivare nei primi giorni di dicembre, la "Joya" dovrebbe andare a percepire 10 milioni compresi tutti i bonus.

Cuadrado invece dovrebbe rinnovare per un'altra stagione, con possibile opzione per la seconda.

Pur non essendo prossimo alla scadenza, pure De Ligt potrebbe rinnovare con l'aggiunta di una clausola rescissoria.