Dopo il pareggio in campionato per 1-1 ottenuto contro il Venezia, la Juventus si interroga sempre più sul mercato. A gennaio la società bianconera dovrebbe effettuare alcune operazioni in entrata, prima però bisogna cedere delle pedine per far cassa: a tal proposito Rabiot e Ramsey sarebbero i maggiori indiziati a lasciare Torino.

Il punto sulle possibili cessioni dei bianconeri

La società bianconera è pronta a operare nel mercato di gennaio, ma prima di investire dovrà concentrarsi sulle cessioni. Due elementi che potrebbero partire sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey: con le loro cessioni si ricaverebbe un piccolo "tesoretto" da poter reinvestire subito, oltre a vedere una riduzione del monte ingaggi.

Su entrambi ci sarebbero gli occhi di vari club della Premier League, anche se il loro ingaggio "pesante" (da circa sette milioni di euro annui ciascuno) potrebbe non essere d'aiuto in chiave trasferimento.

Oltre a loro due, potrebbero lasciare Torino anche Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Arthur Melo.

Weston McKennie invece, dopo un inizio piuttosto deludente, è riuscito a risalire le gerarchie, diventando un elemento sempre più importante per Allegri. Da valutare la posizione di Federico Bernardeschi, che va in scadenza a giugno, ma che potrebbe rinnovare nelle prossime settimane.

Altri due elementi della rosa bianconera che vanno in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 sono il terzino Mattia De Sciglio e il portiere Mattia Perin; anche la loro posizione verrà vagliata nelle prossime settimane, valutando la possibilità di rinnovare i contratti o meno.

Le eventuali operazioni in entrata

A centrocampo gli obiettivi principali sarebbero Zakaria o Witsel.

Per quanto riguarda l'attacco il nome che circola da sempre è quello di Vlahovic, c'è però da battere la concorrenza da parte dell'Arsenal (con il club inglese che pare in vantaggio sulla Juventus) e c'è anche da considerare il fatto che la Fiorentina potrebbe preferire tenerlo fino all'estate, visto il suo ottimo rendimento che sta aiutando i viola a sognare la qualificazione alle coppe europee.

In alternativa si sono fatti diversi nomi tra cui quelli di Icardi, Gabriel Jesus o Scamacca, tutte ipotesi non semplici da mettere a segno per la sessione invernale. Negli ultimi giorni circola anche il nome di Edinson Cavani, esperto bomber del Manchester United, che sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione.