La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a gennaio. I bianconeri starebbero lavorando a diverse cessioni importanti che, oltre ad alleggerire il monte ingaggi, potrebbero garantire una somma da investire per gli acquisti. Non tutti i giocatori cedibili però garantiranno una somma cash dalla vendita del loro cartellino. Fra questi ci sarebbero Aaron Ramsey e Arthur Melo, i quali hanno un ingaggio importante che non agevola la vendita del loro cartellino a titolo definitivo. Per questo potrebbero lasciare la società bianconera in prestito.

Per il centrocampista gallese Ramsey si parla di un interesse concreto del Newcastle, recentemente acquistato da un fondo saudita che non avrebbe problemi a garantire i sette milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna alla Juventus.

Ha più mercato il brasiliano Arthur Melo, che ha un valore di mercato da circa 35 milioni di euro. Un'eventuale partenza in prestito potrebbe servire a rivalutare il suo cartellino. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto del Siviglia ma anche dell'Arsenal. Entrambe le società sarebbero pronte a pagare l'ingaggio del brasiliano senza però sostenere eventuali costi per il prestito del cartellino.

I centrocampisti Ramsey e Arthur Melo potrebbero lasciare in prestito la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in prestito Aaron Ramsey e Arthur Melo. La partenza a titolo temporaneo sarebbe l'unica modalità per la Juve di alleggerire il monte ingaggi e di agevolare l'acquisto di un centrocampista e di una punta a gennaio.

Il gallese guadagna circa sette milioni di euro a stagione, il brasiliano circa sei milioni. Un eventuale prestito darebbe la possibilità alla società bianconera di rivalutare il prezzo del cartellino dei due giocatori, così da cederli poi a giugno.

Il resto del mercato della Juventus

Oltre a Ramsey e Arthur Melo potrebbero partire anche Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie.

Sul terzino brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto di Manchester United e Real Madrid. Diverse società inglesi invece potrebbero acquistare lo svedese e l'americano.

Una delle società interessate a Kulusevski e a McKennie è il Tottenham, che potrebbe investire circa 60 milioni di euro totali per il cartellino dei due centrocampisti. Se essi dovessero partire a gennaio, la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista e una punta. Piacciono Dennis Zakaria, Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic: i primi due potrebbero arrivare a gennaio, mentre la punta della Fiorentina potrebbe essere un acquisto di giugno.

Molto dipenderà dalle cessioni e dalla possibile partenza di De Ligt. Secondo alcuni giornali sportivi il difensore potrebbe lasciare la Juventus in estate per circa 80 milioni di euro. Sarebbe seguito da Barcellona, Paris Saint Germain e Chelsea per il mercato di giugno.