La scorsa estate il suo addio all'Inter ha fatto discutere molto soprattutto per come è arrivato. Ora si parla di un suo possibile ritorno dopo una sorta di pentimento per quanto successo e il suo trasferimento al Chelsea: il futuro di Romelu Lukaku sembra essere avvolto nell'incertezza e il primo passo per un possibile ritorno in nerazzurro è arrivato con un'intervista delle scorse ore rilasciata a Sky Sport, in cui ha chiesto scusa ai tifosi nerazzurri. Gran parte del tifo interista, infatti, lo accusa di aver lasciato la squadra nel momento di maggior bisogno, a poche settimane dall'inizio del campionato.

A differenza di quanto successo con Hakimi, ceduto a fine giugno al Paris Saint Germain, infatti, il belga ha spinto per la cessione ai Blues soltanto a inizio agosto.

Intanto un'ipotesi rilanciata nelle scorse ore da Il Corriere della Sera sembra clamorosa: Romelu Lukaku potrebbe tornare all'Inter nella sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, a titolo temporaneo.

Lukaku potrebbe tornare all'Inter

Il centravanti belga, infatti, non si è ambientato al Chelsea e sembra essere ai ferri corti con il tecnico dei Blues, Tomas Tuchel. Il rendimento non è stato dei migliori in Inghilterra, condizionato da un infortunio alla caviglia e dal Covid, con soltanto cinque reti messe a segno in 13 partite di Premier League, a fronte di due gol realizzati in quattro gare di Champions League.

Proprio per questo sembrerebbe pronto a spingere per andare via già entro qualche settimana, per tornare nella Milano che lo aveva eletto a proprio Re.

Certo non sarebbe un affare così semplice, visto che il club di Roman Abrahmovic per convincere l'Inter a cedere il classe 1993 ha versato nelle casse nerazzurre ben 115 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una cifra che ha aiutato anche a sistemare i conti della società nerazzurra.

Le possibili condizioni dell'affare

L'arrivo di Romelu Lukaku all'Inter sarebbe legato a due condizioni particolari. La prima riguarda la formula del trasferimento, con il centravanti che potrebbe arrivare esclusivamente in prestito, visto che la società nerazzurra non vuole fare investimenti a gennaio, non avendone la necessità, inoltre il belga dovrebbe dimezzarsi lo stipendio, che ammonta a 15 milioni di euro a stagione.

La seconda condizione porterebbe all'eventuale addio di Alexis Sanchez, che andrebbe a liberare spazio importante nel monte ingaggi, visto che il suo stipendio ammonta a 7,5 milioni di euro netti a stagione.

Qualora dovessero verificarsi queste condizioni, il ritorno del belga all'ombra del Duomo non sarebbe impossibile, anche se dovrà essere bravo a farsi perdonare dai tifosi, che non hanno dimenticato la "fuga" di inizio agosto.