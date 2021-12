La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbero concretizzarsi diverse cessioni. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Si lavora anche agli acquisti, infatti potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta. Gennaio sarà importante anche per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Ben cinque giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2022, quindi c'è il rischio di perderli a parametro zero a fine stagione.

Già a dicembre si era parlato del prolungamento contrattuale di Paulo Dybala, Cuadrado e Bernardeschi, potrebbero invece non rinnovare la loro intesa contrattuale Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il primo rinnovo potrebbe essere quello di Paulo Dybala. Si dovrà però attendere qualche settimana. La Juventus potrebbe aspettare la chiusura del mercato di gennaio e successivamente prolungare il contratto dell'argentino. L'intesa fra le parti sarebbe già stata raggiunta. L'argentino dovrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026.

L'argentino Dybala potrebbe rinnovare il suo contratto

Paulo Dybala potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus a febbraio.

La società bianconera avrebbe deciso di dedicarsi a gennaio al mercato e solo successivamente risolverà le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Attualmente l'intesa fra l'argentino e la Juventus sembra essere confermata, si tratta solo di ufficializzarla. Ufficialità che dovrebbe arrivare a febbraio, appena dopo la fine del mercato di gennaio.

Dunque la società bianconera potrebbe essere molto attiva non solo nelle cessioni ma anche negli acquisti. Potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta. I preferiti sembrano essere Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Il nazionale svizzero va in scadenza di contratto a fine stagione e ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Piace la punta del Sassuolo, valutata circa 40 milioni di euro, per il giocatore della Fiorentina la società bianconera dovrà aspettare giugno. I toscani preferirebbero cederlo a fine stagione.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno

Il giocatore Paulo Dybala potrebbe prolungare il suo contratto a febbraio. Lo stesso dovrebbe essere per Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Il colombiano dovrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2024 a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il centrocampista italiano potrebbe diminuire l'attuale ingaggio da 4 milioni di euro a stagione raggiungendo un'intesa contrattuale per diverse stagioni. Attualmente non ci sono novità su rinnovi di contratto di Perin e De Sciglio.