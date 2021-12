La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante. Diverse le cessioni previste che potrebbero agevolare l'acquisto di un centrocampista e di una punta. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una punta che possa migliorare la finalizzazione delle azioni da gol. Nelle 19 partite di campionato fin qui disputate, la Juventus ha segnato neanche 30 gol, troppo pochi per una squadra che lotta per le prime posizioni. L'Inter, prima in classifica, ha segnato venti gol in più. La Juventus potrebbe effettuare acquisti anche in difesa, considerando la forma non ideale di Alex Sandro.

Per il brasiliano si parla di una possibile cessione. Piace al Manchester United e al Real Madrid. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare la fascia sinistra è il terzino dell'Everton Lucas Digne, che non è considerato un titolare dal tecnico Rafa Benitez.

Potrebbe lasciare la società inglese per raccogliere minutaggio anche perché a dicembre 2022 ci sono i mondiali. Digne è parte integrante della nazionale francese, ma per poter essere convocato deve trovare una società che gli dia fiducia. La Juventus potrebbe offrire all'Everton il prestito del cartellino del centrocampista Aaron Ramsey per il terzino Lucas Digne.

Possibile scambio di prestiti fra Aaron Ramsey e Lucas Digne

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe effettuare uno scambio di prestiti con l'Everton. La società bianconera offrirebbe il cartellino di Aaron Ramsey per quello di Lucas Digne. Il terzino francese sarebbe considerato il rinforzo ideale per la fascia sinistra difensiva.

Andrebbe a dare un'alternativa importante a Luca Pellegrini, che nella prima parte della stagione è stato il titolare almeno in campionato. In Champions League non è nella lista dei giocatori iscritti, ma potrebbe essere aggiunto per la seconda fase della massima competizione europea. L'eventuale arrivo di Digne potrebbe portate alla cessione di Alex Sandro già a gennaio.

Il brasiliano Alex Sandro potrebbe essere ceduto già a gennaio

Per Alex Sandro ci sarebbe l'interesse concreto di Manchester United e Real Madrid. In questi giorni si è parlato di una possibile offerta della Juventus per Pogba con l'inserimento di due contropartite tecniche, Rabiot e Alex Sandro. Anche il Real Madrid potrebbe acquistare il brasiliano. La società spagnola potrebbe offrire circa 15 milioni di euro. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023. Cederlo a gennaio o a giugno potrebbero essere le uniche possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino. L'eventuale partenza del brasiliano garantirebbe alla Juventus un risparmio importante sul monte ingaggi. Il terzino è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera: circa 6 milioni di euro netti a stagione.