La Juventus a gennaio è attesa da diverse cessioni, sia per alleggerire il monte ingaggi che per agevolare l'arrivo di rinforzi importanti in vista della seconda parte della stagione. Due sono i giocatori maggiormente indiziati a lasciare la società bianconera.

Aaron Ramsey potrebbe rescindere il contratto e approdare nel campionato inglese, mentre Arthur Melo potrebbe andar via in prestito.

Per quanto riguarda gli acquisti, potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta. I preferiti sarebbero Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Anthony Martial.

A questi pare si debba aggiungere Pierre-Emerick Aubameyang, il quale non ha un rapporto professionale idilliaco con il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta.

La punta gabonese ha perso la fascia di capitano e la titolarità, e potrebbe lasciare la squadra inglese a gennaio. Il suo contratto scade nel giugno del 2023, dunque i Gunners potrebbero accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juventus potrebbe puntare sull'ex Milan per risolvere il problema della carenza di gol. I bianconeri in 19 partite non sono riusciti nemmeno a raggiungere quota 30 reti in campionato, circa 20 in meno dell'Inter capolista.

Potrebbe essere Aubameyang il rinforzo per il settore avanzato di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe prelevare Pierre-Emerick Aubameyang dall'Arsenal.

Il centravanti 32enne potrebbe andare via da Londra in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera per andare a supportare le altre punte attualmente in organico.

Il problema principale sarebbe legato all'ingaggio del giocatore che guadagna più di 10 milioni di euro netti a stagione.

Per questo motivo la Juventus lo vorrebbe in prestito a gennaio con un eventuale riscatto a giugno che appare tuttavia difficile da concretizzare. D'altronde, l'obiettivo del club torinese sarebbe quello di investire su giocatori giovani e di qualità.

A tal proposito, si continua a parlare di un eventuale approdo alla Juventus di Dusan Vlahovic durante il prossimo mercato estivo.

L'attaccante della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

Il mercato della Juventus: Pogba e Milinkovic-Savic nel mirino

La Juventus starebbe pensando ad un acquisto rilevante a genaio anche per il centrocampo. Il preferito al momento sarebbe Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Il nazionale svizzero potrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro.

Per giugno, invece, si starebbero seguendo con attenzione il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic e Pogba, attualmente al Manchester United. Il francese potrebbe liberarsi a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con i Red Devils.