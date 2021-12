La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. I bianconeri nella prima parte della stagione hanno avuto diverse problematiche a centrocampo e nel settore avanzato. Sembra mancare un giocatore che sappia impostare il gioco ma soprattutto una punta che finalizzi le azioni da gol. Gli acquisti potrebbero dipendere dalle cessioni, anche perché ci sono diversi giocatori bianconeri che hanno mercato. Si parla delle cessioni di Aaron Ramdey, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. A questi potrebbe aggiungersi già a gennaio il difensore Matthijs De Ligt, che sta dimostrando di essere un riferimento della Juventus.

Le recenti dichiarazioni del suo agente sportivo lasciano pensare che il giocatore possa lasciare la società bianconera a fine stagione. Secondo la stampa spagnola la sua partenza potrebbe essere anticipata già a gennaio.

A volere De Ligt sarebbe il Real Madrid, che dopo l'addio di Raphael Varane e Sergio Ramos cerca un difensore che possa rappresentare il presente e il futuro della difesa spagnola. Il Real potrebbe offrire per De Ligt una somma di circa 30 milioni di euro già il cartellino del centrocampista Eduardo Camavinga, 19enne ex giocatore del Renners.

Il centrocampista Camavinga possibile contropartita tecnica per l'acquisto di De Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe cedere Matthijs De Ligt al Real Madrid a gennaio per 30 milioni di euro più il cartellino di Eduardo Camavinga.

Il centrocampista francese andrebbe a supportare Manuel Locatelli garantendo fisicità e qualità ai bianconeri, che hanno bisogno di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Camavinga ha una valutazione di mercato di circa 45 milioni di euro, di conseguenza il prezzo stabilito per De Ligt sarebbe di circa 75 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato proveniente dai giornali sportivi spagnoli non trova conferme fra quelli italiani. Sembra difficile che la Juventus possa lasciar partire De Ligt a gennaio considerando che nella seconda parte della stagione ha match molto importanti non solo in campionato ed in Coppa Italia ma anche in Champions League.

Negli ottavi di finale i bianconeri affronteranno il Villareal, avversario evidentemente abbordabile. Inoltre la società bianconera se decidesse di cedere De Ligt a gennaio o a giugno potrebbe farlo per una somma cash e non per contropartite tecniche. In questo modo utilizzerebbe gran parte del ricavato per acquistare una punta di qualità. Piace molto il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic, che potrebbe essere uno degli acquisti principali della Juventus a giugno.