La Juventus, nel prossimo mercato di gennaio, proverà a prendere una prima punta da inserire in rosa. La società bianconera, però, non potrà fare follie sul piano economico, perciò cercherà più che altro di fare un'operazione in prestito.

Uno dei nomi presenti sul taccuino della Juventus è quello di Gianluca Scamacca. Il club bianconero per poter arrivare al bomber neroverde starebbe pensando di utilizzare una formula simile a quella utilizzata in estate per Manuel Locatelli. Il Sassuolo, però, chiede una cifra intorno ai 40 milioni per Scamacca.

Anche se non è da escludere che il club emiliano possa accontentarsi di una cifra che vada tra i 30 e i 40 milioni: non è escluso che le parti possano trovarsi a metà strada.

La Juventus pensa a una prima punta

In questa prima parte di stagione, la Juventus ha avuto una grande difficoltà a trovare la via del gol.

Per questo motivo, la dirigenza della Juventus starebbe cercando una prima punta da inserire in rosa. I nomi al vaglio sarebbero quelli di Mauro Icardi e di Gianluca Scamacca.

Anche perché la Juventus vorrebbe una soluzione low-cost. I bianconeri paiono avere intenzione di fare solo operazioni in prestito. Per questo motivo, Federico Cherubini potrebbe contattare il Sassuolo per arrivare a Scamacca e potrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus vorrebbe fare un'operazione in stile Locatelli. Adesso non resta che attendere di capire se per l'attaccante classe '99 inizierà una vera trattativa oppure no.

La seconda opzione per il club bianconero potrebbe essere Mauro Icardi ma in questo caso i dirigenti juventini vorrebbero solamente un prestito per sei mesi.

Dubbi sul futuro di Paulo Dybala

In questa prima parte di stagione, la Juventus ha lavorato molto per il rinnovo di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino sembrava vicinissimo al rinnovo, ma negli ultimi giorni i rapporti si sarebbero un po' raffreddati.

Non resta che attendere gennaio per capire se effettivamente Dybala e la Juventus metteranno nero su bianco l'accordo per il rinnovo della Joya a 8,5 milioni più 1,5 di bonus, oppure se i rapporti si incrineranno definitivamente.

Dunque, gennaio sarà un mese importante per i dirigenti bianconeri per risolvere i problemi dell'attacco: il primo nodo da sciogliere sarà la questione della prima punta e il secondo riguarderà proprio il prolungamento del contratto di Dybala che a fine giugno andrà in scadenza.