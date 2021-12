L'Inter potrebbe fare qualche operazione nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio, ma soltanto in caso di qualche cessione che permetta di smaltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano è Matìas Vecino, scontento per l'impiego avuto nel girone di andata, non nascondendolo neanche in qualche intervista, quando era in ritiro con la propria Nazionale.

Anche gli interessi di Torino e Genoa potrebbero intrecciarsi tra qualche settimana sul mercato, visto che le due società sono in cerca di rinforzi per motivi differenti.

La Juventus vorrebbe Vecino

Come detto, Matìas Vecino sembra essere il principale indiziato a lasciare l'Inter nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Il centrocampista uruguaiano ha giocato molto poco in questa stagione, collezionando soltanto dodici presenze in campionato, quasi tutte partendo dalla panchina ed entrando nei minuti finali, con una rete all'attivo. Troppo poco per un calciatore che si è messo alle spalle i problemi fisici della scorsa annata quando, a causa di un'operazione al ginocchio, era tornato in campo soltanto ad aprile.

Non mancano le società interessate a lui, tanto è vero che secondo Repubblica lo avrebbe chiesto la Juventus, in cerca di rinforzi in mezzo al campo, vista la possibile uscita di almeno due tra Ramsey, Rabiot, Arthur e McKennie.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, l'Inter avrebbe detto no alla proposta dei bianconeri, che probabilmente avrebbero voluto il giocatore a zero, con i nerazzurri che avrebbero dovuto liberarlo con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Ausilio e Marotta, però, sono pronti a lasciarlo andare solo in caso di proposte concrete cash o inserendolo in qualche scambio.

Al club meneghino potrebbero interessare Rabiot e Arthur, ma solo il francese sarebbe indicato ad uno scambio, essendo iscritto a zero a bilancio a differenza del brasiliano, che a bilancio è con una valutazione oltre i 50 milioni essendo entrato nello scambio con Pjanic.

Il maxi scambio tra Torino e Genoa

Torino e Genoa potrebbero trattare uno scambio che coinvolga più giocatori per risolvere alcune questioni.

I granata, infatti, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, avrebbero messo in uscita Armando Izzo, Tomas Rincon e Simone Zaza. Tutti e tre potrebbero entrare in un maxi scambio con i rossoblu, che sul piatto metterebbero il cartellino di Mohamed Fares, esterno che piace molto a Juric e che si sposerebbe alla perfezione nel suo 3-4-2-1, essendo in grado di svolgere bene entrambe le fasi, e quello di Felipe Caicedo, che a Genova non si è ambientato.