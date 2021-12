La Juventus sta lavorando sul mercato e già a gennaio potrebbe rinforzare la rosa. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la società bianconera, potrebbero partire non solo Adrien Rabiot e Aaron Ramsey ma anche Arthur Melo. Si valuterebbero le cessioni anche di Bentancur e Kulusevski, soprattutto lo svedese piace a diverse società inglesi. Per quanto riguarda gli acquisti, potrebbero arrivare uno o due centrocampisti e un giocatore nel settore avanzato. E a proposito di punte, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina a gennaio potrebbe cedere per almeno 70 milioni di euro.

L'alternativa è Julian Alvarez, valutato circa 20 milioni di euro dal River Plate. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, la società bianconera potrebbe acquistare anche Gianluca Scamacca. Il giocatore del Sassuolo sta disputando ottime partite di recente e ha segnato diversi gol decisivi, su tutti quelli contro il Milan e il Napoli. Scamacca potrebbe essere chiamato in Nazionale anche dal commissario tecnico Roberto Mancini, che ha bisogno di una punta brava dal punto di vista realizzativo. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche di Milan e Inter.

La punta Scamacca potrebbe approdare alla Juventus

Il giocatore potrebbe essere l'alternativa a Dusan Vlahovic, che la Fiorentina valuta circa 70 milioni di euro a gennaio. La valutazione di mercato del giocatore emiliano è di circa 25 milioni di euro, prezzo evidentemente sostenibile dalla società bianconera soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni. Potrebbe partire Dejan Kulusevski, che piace all'Arsenal e che la Juventus valuta circa 40 milioni di euro.

Scamacca sarebbe il rinforzo ideale per il settore avanzato bianconero che ha bisogno di una punta fisica brava dal punto di vista realizzativo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro non solo per rinforzare il settore avanzato ma anche il centrocampo. La società bianconera potrebbe acquistare un giocatore che sappia garantire equilibrio ed impostare il gioco.

I preferiti sono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Tutti giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione e che avrebbero quindi un prezzo vantaggioso. La società bianconera potrebbe definire nelle prossime settimane anche la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine stagione. Sarebbero vicini al prolungamento di contratto Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Si lavora anche all'intesa contrattuale per Bernardeschi, potrebbero invece lasciare la Juve a parametro zero Mattia Perin e Mattia De Sciglio a fine stagione.