La Juventus, nella prossima sessione di mercato, cercherà di acquistare una punta per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Il club bianconero, però, non farà spese eccessive a meno che non riesca magari a liberarsi di ingaggi pesanti. Il nome preferito dalla Juventus sarebbe quello di Gianluca Scamacca. Il club bianconero, però, dovrà essere bravo a convincere il Sassuolo a cedere il giocatore classe 99. Ma stando a quanto afferma Eurosport, la Juventus avrebbe già le idee chiare su un eventuale contratto da proporre a Gianluca Scamacca.

L'accordo sarebbe pluriennale e l'ingaggio sarebbe di circa 1,5 milioni.

La Juventus cerca rinforzi

La Juventus, nel mercato di gennaio, proverà a rinforzare la sua rosa ma senza eccessi. Infatti, le linee guida sono chiare e non ci saranno spese folli. Probabilmente si perseguirà solo la strada di qualche prestito. Le cose potrebbero cambiare solo di fronte alle cessioni di Aaron Ramsey e Arthur. In quanto le loro partenze consentirebbero alla Juventus di risparmiare ingaggi molto pesanti. Dunque, non resterà che attendere di capire come evolverà la situazione. Anche se la sensazione è che i bianconeri cercheranno una punta perché l'attacco, nella prima parte di stagione, ha segnato poco. Questo è il grande problema della Juventus e il mercato in questo senso potrebbe risolverlo.

Ma la soluzione la si troverà solo rispettando i parametri imposti dalla dirigenza.

La Juventus ritrova Chiesa

La Juventus, in attesa di capire se potrà avere nuovi rinforzi dal mercato, riprenderà la preparazione alla Continassa in vista del match contro il Napoli. Per questa partita di saranno buone notizie per Massimiliano Allegri perché ritroverà tre pedine fondamentali.

In particolare dal 30 dicembre la Juventus ritroverà Federico Chiesa, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Il numero 22 juventino ha sfruttato queste vacanze di Natale per allenarsi.

Chiesa non ha lasciato Torino e ha passato le festività al JTC per ritrovare la forma fisica, come ha rivelato lui stesso: "Mi sto allenando alla Continassa!".

Dunque, il numero 22 juventino vuole essere al top per i tanti impegni che attendono la Juventus a partire dal 6 gennaio. All'Epifania i bianconeri affronteranno il Napoli, dopo tre giorni ovvero il 9 dicembre ci sarà il match contro la Roma e poi il 12 gennaio ci sarà la Supercoppa Italiana. Perciò per questo ciclo importante di partite Massimiliano Allegri conta di avere i suoi uomini migliori al top e poter ritrovare Federico Chiesa al meglio della forma è un'ottima notizia per la Juventus e per il popolo juventino.