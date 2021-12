L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e si starebbe muovendo per apportare le prime modifiche già a gennaio. Nel mirino sarebbe finito Lucas Digne. che avrebbe ormai rotto con Benitez all'Everton. L'ex Roma, seguito anche dal Napoli, avrebbe il gradimento di Inzaghi e potrebbe essere molto congeniale alle sue idee di gioco. Potrebbe arrivare durante la prossima sessione con una formula che prevede un prestito con un possibile diritto di riscatto. Prenderebbe il posto di Kolarov che dovrebbe lasciare la Pinetina entro il termine della stagione perché sta trovando poco spazio anche per i troppi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento.

Presunto screzio tra Vecino e Perisic

Anche Matias Vecino dovrebbe lasciare l'Inter anche perché il suo atteggiamento non sarebbe piaciuto al gruppo come dimostra lo screzio che sarebbe avvenuto con Ivan Perisic, uno dei leader del gruppo, nella gara vinta per uno a zero contro il Torino. L'uruguaiano sembrerebbe fuori da ogni idea tattica e potrebbe cambiare aria in vista della scadenza del contratto in programma nel 2022. Sulle sue tracce ci sarebbero il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma. Anche la Juventus avrebbe fatto un tentativo ma i dirigenti milanesi avrebbero subito risposto picche per non rinforzare una diretta rivale. La società presieduta dagli Zhang avrebbe avuto dei contatti anche per Ginter del Borussia Mönchengladbach.

Il difensore andrà in scadenza proprio nel 2022 e potrebbe essere un ottimo innesto perché conosce benissimo i meccanismi della difesa a tre dove potrebbe agire come terzo centrale di destra al posto di Milan Skriniar e potrebbe dunque prendere il posto di Danilo D'Ambrosio se l'ex Torino non dovesse rinnovare il contratto con i nerazzurri.

Questa operazione si potrebbe però organizzare per la prossima estate quando sarà definito anche il futuro di Stefan De Vrij. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe corteggiato da Tottenham ed Everton. I club inglesi metterebbero sul piatto circa quaranta milioni di euro che permetterebbero all'Inter di mettere a segno una netta plusvalenza.

La Juve vorrebbe puntare su Scamacca per potenziare il reparto offensivo

La Juventus, invece, sarebbe pronta a sfidare Marotta per assicurarsi le prestazioni di Gianluca Scamacca. Ci sarebbe stata anche già un'offerta formalizzata al Sassuolo che valuta l'attaccante tra i 30 ed i 30 milioni di euro. Carnevali, direttore sportivo degli emiliani, preferirebbe trattenere almeno fino a giugno il calciatore che potrebbe veder lievitare il suo valore dopo l'ottimo approccio che sta avendo sotto la guida del tecnico Alessio Dionisi.