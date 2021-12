Il Calciomercato sta per iniziare e le indiscrezioni sulle possibili trattative sono già tantissime, anche in Serie B. Partiamo dal Lecce che ha già concluso la cessione del giovane Bjarnason al Valerenga. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo ma con percentuale a favore del Lecce per la futura cessione e diritto di "recompra" a favore dei salentini.

Intanto l'attaccante Diego Falcinelli sarebbe conteso fra Cosenza e Brescia.

Cosenza molto attivo

Molto attivo nel calciomercato è il Cosenza. I calabresi hanno già praticamente chiuso per il ritorno di Hristov che firmerà un triennale con il club di Guarascio, mentre ha avviato una trattativa con la Reggina per Liotti che potrebbe passare a breve al Cosenza.

La ciliegina sulla torta di un calciomercato molto movimentato per il Cosenza sarebbe sicuramente un bomber di categoria superiore: Diego Falcinelli. Su di lui si è mosso proprio il club calabrese che vorrebbe il suo cartellino in prestito fino alla fine della stagione. Ma su Falcinelli c'è pure il forte interesse del Brescia che vorrebbe rafforzare il reparto offensivo. Resta defilato il Crotone, club a cui Falcinelli è molto legato per averci giocato in passato. Appare una trattativa piuttosto difficile, dunque, per il Cosenza.

Pisa: Moro per il futuro, Darboe subito

Il Pisa è tra le società più attive per arrivare al giovane attaccante Moro del Catania. Il cartellino del giocatore appartiene al Padova ma Moro è in prestito al Catania.

Per lui si sono mossi anche club di Serie A come Juventus e Sassuolo, mentre in Serie B il Pisa appare in pole sulla concorrenza (che è foltissima). La sensazione é che il Padova punterà a una vera asta per la punta che finora ha realizzato ben 18 reti (di cui otto rigori).

Intanto il Pisa ha chiesto Ebrima Darboe alla Roma.

L'offerta del Pisa sarebbe molto allettante: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, ma il club capitolino vorrebbe trasformare il diritto in "obbligo" di riscatto in caso di promozione del Pisa in Serie A (al momento i toscani sono primi in classifica in Serie B).

Le altre idee di calciomercato in Serie B

Il Brescia avrebbe proposto lo scambio Mateju- Calabresi al Lecce, ma la trattativa non sembra di facile realizzazione.

Il Lecce continua a cercare un vice-Coda, ma l'ipotesi Nestorovski al momento sembra fantasiosa (almeno per ora) Il Parma pensa a Farias per l'attacco, mentre in difesa punta al giovane difensore del Pescara, Davide Veroli. Su di lui ci sono gli occhi anche di alcuni club di Serie A.

La Reggina ha avviato la trattativa per il ritorno di Folorusnho. Il centrocampista ha condiviso una foto sui social con la maglia della Reggina e questo potrebbe essere un indizio. Intanto Valzania potrebbe lasciare la Cremonese: su di lui ci sono le richieste di informazioni da parte di Alessandria e Crotone. Il Brescia ha offerto un biennale al centrocampista Benali del Crotone. Il calciatore ha già vestito la maglia dei lombardi in passato.