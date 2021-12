La Juventus sta ricevendo ottime notizie dal punto di vista finanziario. Infatti, nei giorni scorsi era stato sottoscritto il 91,6% dell'aumento di capitale che avrebbe portato nelle casse della società 366 milioni. Il club bianconero poi aveva fatto sapere che le restanti azioni sarebbero state messe in vendita presso la borsa nelle giornate del 20 e del 21 dicembre. Ma non sono stati necessari due giorni per la vendita delle opzioni invendute. Infatti, questa mattina 20 dicembre, sono state vendute tutte le azioni della Juventus e così l'aumento di capitale è arrivato al 100%.

L'8,25% delle opzioni invendute è stato comprato in poche ore e a darne l'annuncio è stata la stessa società bianconera tramite una nota ufficiale.

Respiro per le casse della Juventus

La Juventus ha patito molto la crisi economica causata dal Covid e la società ha dovuto chiedere un aumento di capitale di 400 milioni. Gran parte di questa quota è stata coperta da Exor, azionista di maggioranza, dopodiché i piccoli azioni hanno coperto la restante quota e l'aumento di capitale era praticamente già fatto al 91,6% lo step mancante è stato completato questa mattina 20 dicembre. Adesso è tutto fatto al 100% ma chiaramente questi soldi non serviranno a fare mercato ma serviranno per dare stabilità economica al club.

A spiegarlo è stato lo stesso amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene. Adesso, la Juventus può pensare solo al campo.

La Juventus pensa al match contro il Cagliari

Per la Juventus oggi 20 dicembre, è già vigilia della partita contro il Cagliari. Massimiliano Allegri per questa partita non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati.

Infatti, Paulo Dybala non dovrebbe rientrare e probabilmente lo si rivedrà nel 2022. Anche Federico Chiesa e Danilo torneranno con il nuovo anno. Perciò la sensazione è che Massimiliano Allegri possa confermare la formazione vista contro il Cagliari. In attacco ci saranno Alvaro Morata e uno fra Kaio Jorge e Moise Kean. Mentre a centrocampo ci saranno Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Weston McKennie.

L'unica novità, sarà il rientro del numero 27 juventino che contro il Bologna era partito dalla panchina perché non era al meglio dopo aver accusato un problema gastrointestinale. Anche in difesa non dovrebbero esserci cambi e ai va verso la conferma di Juan Cuadrado a destra, in mezzo toccherà a Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt mentre a sinistra potrebbe tornare Alex Sandro perché Luca Pellegrini non è al meglio. Il numero 17 juventino ha accusato un fastidio al polpaccio, anche se non si è trattato di nulla di grave ma la sensazione è che non si vorrà correre nessun rischio.