La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il mercato di gennaio. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo, che piacciono a diverse società inglesi. Per il gallese si parla di un possibile approdo al Newcastle, sul brasiliano ci sarebbe l'interesse dell'Everton, alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo. Si valuta però anche gli acquisti a centrocampo e nel settore avanzato. Piacciono Dusan Zakaria, Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca.

Lo svizzero potrebbe arrivare a prezzo agevolato perché in scadenza a fine stagione, difficile invece l'acquisto del giocatore della Fiorentina e di quello del Sassuolo a gennaio.

Uno dei due potrebbe arrivare a giugno. Rimanendo in tema giocatori in scadenza a fine stagione, fra i giocatori seguiti dalla Juventus ci sarebbe anche Paul Pogba. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con il Manchester United. Proprio la società inglese potrebbe decidere di cederlo già a gennaio così da evitare di perderlo a parametro zero a giugno. A parlare del possibile approdo di Pogba alla Juventus a gennaio è stato il giornalista sportivo Rudy Galletti, che il suo account di Twitter ha dichiarato che la società bianconera potrebbe offrire in uno scambio di mercato i cartellini di Adrien Rabiot e Alex Sandro per Paul Pogba.

Possibile scambio di mercato che porterebbe Rabiot e Alex Sandro allo United e Pogba alla Juve

Entrambi in scadenza a giugno 2023, il francese e il brasiliano non sarebbe considerati giocatori ideali per il presente e per il futuro. Il centrocampista da due stagioni e mezza in bianconero non è riuscito ad incidere come ci aspettava alla Juventus, in nazionale francese invece è considerare un titolare importante dal commissario tecnico Didier Deschamps.

Sarebbe un giocatore gradito dal Manchester United, così come lo è Alex Sandro, che negli ultimi mesi sta deludendo.

Il mercato della Juventus

Il tecnico della Juventus Allegri nelle ultime partite di campionato ad Alex Sandro ha preferito Luca Pellegrini. Un'eventuale cessione di Rabiot e Alex Sandro a gennaio potrebbe permettere alla Juventus di monetizzare meglio dalla vendita dei loro cartellini essendo entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Inoltre la società bianconera avrebbe il rinforzo ideale per il centrocampo, che servirebbe ad incrementare la qualità e a migliorare l'impostazione di gioco. Ad agevolare l'approdo di Pogba alla Juventus potrebbe essere Mino Raiola, l'agente sportivo del francese di recente ha incontrato il vicepresidente Nedved. Si sarebbe parlato anche di altri giocatori.