La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato di gennaio. Il difficile inizio di stagione potrebbe portare la società bianconera a cedere diversi giocatori e ad acquistare rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Fra le delusioni principali spicca anche Alex Sandro, il nazionale brasiliano nelle ultime stagioni non sta avendo il rendimento che lo ha portato a trasferirsi dal Porto alla Juventus nel 2015. A gennaio compirà 31 anni e con un contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe essere ceduto durante il mercato estivo.

La Juventus starebbe già valutando un suo possibile sostituto anche in considerazione del fatto che serve un giocatore che dia garanzie di affidabilità dal punto di vista fisico. Allegri in questa stagione sta schierando titolare in diverse partite Pellegrini, che però arriva da infortuni importanti e ha bisogno di tempo per diventare un riferimento della Juventus. Per questo la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore molto interessante gestito dall'agente sportivo Mino Raiola. Ci si riferisce a Owen Wijndal, terzino di 22 anni dell'Az Alkmaar già nazionale olandese.

Il terzino Wijndal potrebbe sostituire Alex Sandro alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare il terzino Owen Wijndal per il dopo Alex Sandro.

Il nazionale olandese è un titolare dell'Az Alkmaar e in questa stagione ha giocato fino ad adesso undici match in campionato con un gol e tre assist e cinque in Conference League con un assist decisivo ad un suo compagno. Ad ottobre 2020 ha disputato la sua prima partita con la nazionale olandese giocando fino ad adesso sette partite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023, attualmente è valutato circa 15 milioni di euro ma il prezzo potrebbe diminuire nei prossimi mesi considerando che a giugno sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società olandese. Ad agevolare il suo approdo alla Juventus potrebbe essere il suo agente sportivo Mino Raiola, che ha un ottimo rapporto professionale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

Il terzino Wijndal potrebbe approdare alla Juventus durante la prossima stagione. Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista e di una punta. I preferiti sono Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic. La Juventus vorrebbe evitare di spendere molto per i cartellini, non è un caso che i vari Witsel, Zakaria e Kamara siano in scadenza a fine stagione. Potrebbero arrivare a prezzo agevolato a gennaio. Hanno invece un prezzo di mercato importante Alvarez e Vlahovic.