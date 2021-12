Negli ultimi gironi, si è parlato un po' meno dell'indagine della Procura di Torino relativa ai bilanci della Juventus. Infatti, ci si è concentrati un po' di più sul campo. Adesso, non resta che attendere di capire se ci saranno altre novità, anche se sembra certo che non ci saranno nuove perquisizioni ai danni della Juventus. Infatti, stando a quanto risulta, la carta segreta di Cristiano Ronaldo non è venuta fuori e per ora non può essere messa agli atti. Eventualmente verrà messa agli atti solo se verrà rinvenuta per altre vie. Mentre la chiusura delle indagini dovrebbe avvenire a gennaio.

Dunque, solo nei prossimi mesi si capirà qualcosa in più.

Nessun nuovo interrogatorio

Nel corso della scorsa settimana, i pm che conducono l'inchiesta denominata 'Prisma' hanno interrogato alcune persone informate sui fatti e solo due dei sette indagati. Al momento, non dovrebbero esserci nuovi interrogatori e non dovrebbero esserci nuovi atti istruttori. Adesso si attenderebbero solo le analisi del perito sulla questione relativa alle plusvalenze. Per quanto riguarda i rischi che corre la Juventus, invece, il club andrebbe incontro ad un'ammenda. Mentre i dirigenti bianconeri dovranno difendersi a livello penale dall'accusa di falso in bilancio.

Intanto la Juventus continua a vincere

Mentre i dirigenti della Juventus sono concentrati sulla questione legata all'indagine Prisma, la squadra pensa al campo.

Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno battuto anche il Genoa e hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, rosicchiando qualche altro punto in classifica. La Juventus, però, naviga a vista e al momento punta ad arrivare il più in alto possibile. Anche se uno dei suoi giocatori più importanti ovvero Juan Cuadrado ha confidato ai microfoni di Dazn di credere nello scudetto: "Noi dobbiamo crederci fino alla fine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Io sono uomo di fede e ci credo ancora". In ogni caso, la Juventus deve guardare partita per partita e solo più avanti si potrà capire quali sono le reali ambizioni del club. Adesso, i bianconeri, però, metteranno da parte il campionato per pensare alla sfida di Champions League contro il Malmoe. La Juventus è già qualificata, dunque, contro gli svedesi Massimiliano Allegri farà un po' di turnover.

Inoltre, il tecnico livornese avrà tante assenze e per questo motivo ci saranno dei cambi e molti titolari rifiateranno. Uno di quelli candidati ad un turno di riposo c'è Giorgio Chiellini che viene da due partite consecutive. Al suo posto dovrebbe esserci Leonardo Bonucci che giocherà probabilmente al fianco di Matthijs De Ligt. Per il resto si capirà qualcosa solo alla vigilia della gara di Champions League contro il Malmoe.