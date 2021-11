La Juventus con la pausa per le nazionali sembra aver ritrovato alcuni giocatori che in questo inizio di stagione sta avendo non poche problematiche in bianconero. Ci si riferisce in particolar modo a giocatori come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che hanno segnato rispettivamente con la Francia e con il Galles. Un gol da parte del francese contro il Kazakistan, ben due invece per il gallese contro la Bielorussia nel 5 a 1 finale. Per entrambi si parla molto di cessione già a gennaio: per Rabiot ci sarebbe l'interesse concreto del Newcastle, che potrebbe offrire circa 15 milioni di euro alla Juventus per il suo cartellino.

Per quanto riguarda invece il gallese si parla di una possibile rescissione consensuale anche se il giocatore vorrebbe un indennizzo.

Di recente Aaron Ramsey è stato intervistato sottolineando come voglia giocatore perché si sente ancora un giocatore importante. Un segnale evidente al tecnico Massimiliano Allegri, anche se il centrocampista nelle ultime partite non è stato schierato per un infortunio muscolare.

'Voglio giocare di più, sento di poter offrire ancora grandi prestazioni'

"Voglio giocare di più. Non mi interessa quello che scrivono o dicono di me. Io so quanto sia importante giocare, con il Galles e con la Juventus". Queste le dichiarazioni di Aaron Ramsey in una recente intervista.

Il centrocampista ha quindi sottolineato la volontà di giocare titolare, anche nella squadra bianconera. Il gallese ha poi aggiunto: "Mi sento ancora nelle condizioni di offrire grandi prestazioni e spero di riuscirci ancora per molto tempo". Parole evidentemente indirette nei confronti di Allegri, anche in previsione dei prossimi due mesi in cui la Juventus sarà impegnata in match molto importanti in campionato.

I bianconeri proveranno a recuperare punti a Milan e Napoli primi in classifica a +14. Nonostante la volontà del gallese di giocare protagonista, la Juventus starebbe valutando una sua possibile cessione a gennaio. Molto dipenderà dalle possibili offerte che potrebbero arrivare. La società bianconera potrebbe lasciarlo partire anche a parametro zero pur di risparmiare l'ingaggio.

Il centrocampista infatti guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare acquisti importanti a centrocampo e settore avanzato a gennaio. Se dovessero partire Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, potrebbero arrivare Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. La società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di una punta. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina valuta almeno 60 milioni di euro.