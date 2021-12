Nella giornata di ieri, mercoledì 22 dicembre, si è concluso il girone di andata di Serie A. In campo, tra le altre, è sceso anche il Milan di Stefano Pioli, che è riuscito a vincere con il risultato di 4-2 in trasferta a casa Empoli. Grazie a questo successo (e alla contemporanea sconfitta del Napoli di Luciano Spalletti, che è caduto in casa contro La Spezia), la squadra rossonera è arrivato al giro di boa di questa stagione al secondo posto in classifica, subito dietro l'Inter di Simone Inzaghi. Ora, con l'avvento delle festività, gli allenamenti si interromperanno per riprendere il prossimo 30 dicembre.

Prima, però, il Milan cercherà di smaltire le scorie delle feste con degli appuntamenti su Zoom.

La squadra di Pioli avrà sette giorni di riposo

Come detto, ora i giocatori del Milan potranno godersi un po' di riposo dopo le fatiche di queste ultime settimane. In particolare, la squadra allenata da Pioli potrà godere di sette giorni di riposo, nei quali i giocatori saranno liberi e non avranno impegni con i vari allenamenti. Questi ultimi, infatti, riprenderanno a Milanello il prossimo giovedì, quando i giocatori saranno nuovamente chiamati a raccolta.

Nonostante questo, però, nell'arco della settimana libera vi sarà spazio per due appuntamenti "digitali": nelle giornate di lunedì 27 dicembre e martedì 28 dicembre, infatti, i giocatori avranno delle sessioni di training in videochiamata, via Zoom.

I rossoneri in campo per allenarsi anche a capodanno

Dopo la pausa per Natale e Santo Stefano, però, i giocatori non avranno più giorni di riposo. La squadra, infatti, dovranno presentarsi agli allenamenti di Milanello anche nella giornata del 31 dicembre e a Capodanno, ovvero il 1° di gennaio. Nonostante le festività, infatti, il calendario degli impegni del Milan è assai fitto: nel giorno dell'Epifania, infatti, la squadra di Pioli dovrà affrontare la Roma di José Mourinho.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Partita insidiosa, specie se si pensa alla recente vittoria per 4-1 che hanno ottenuto i giallorossi contro l'Atalanta di Gianpiero Gasperini.

Anche i dirigenti del Milan, comunque, non potranno rilassarsi. Maldini, infatti, dovrà mettersi sin da subito al lavoro per le trattative di calciomercato. In particolare, i Diavoli dovranno necessariamente acquistare un difensore centrale, dopo il grave infortunio rimediato da Kjaer (che ha già finito la stagione).

Il Milan, inoltre, dovrà anche sbrigare la questione dei rinnovi: in particolare, è la situazione di Kessié che desta più preoccupazione, con l'ivoriano che continua a essere irremovibile nelle sue richieste economiche, con il Milan che invece continua a fare muro.