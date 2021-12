La Juventus il 21 dicembre tornerà in campo per sfidare il Cagliari. La partita di questa sera per i bianconeri sarà l'ultima sfida del 2021. Per questa partita Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Paulo Dybala, Federico Chiesa, Giorgio Chiellini e Danilo. Per questo motivo ci saranno ancora alcuni cambi: il tecnico livornese, però, confermerà l'attacco visto a Bologna e punterà ancora su Federico Bernardeschi, Alvaro Morata e Moise Kean. Questi tre giocatori nel match precedente hanno fatto molto bene e l'asse tra il numero 20 juventino e il bomber spagnolo sta funzionando.

Morata, però, dovrà ritrovare la via del goal all'Allianz Stadium. Infatti, lo spagnolo segna spesso in trasferta mentre in casa non riesce a sbloccarsi.

Qualche cambio per la Juventus

La Juventus in queste partite ha dovuto fare di necessità virtù viste le tante assenze. Infatti, i bianconeri non hanno a disposizione giocatori importanti come Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa e Danilo. Per la Juventus sono defezioni importanti, ma Massimiliano Allegri è stato abile a sopperire alla loro mancanza. Il tecnico livornese si affiderà al 4-3-3 e in porta verrà confermato Wojciech Szczesny. Davanti a lui sulla destra dovrebbe esserci il ritorno di Mattia De Sciglio, anche perché Juan Cuadrado è diffidato e la Juventus potrebbe preservarlo visto che alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia di sarà la sfida contro il Napoli.

In difesa contro il Cagliari ci sarà anche il ritorno di Alex Sandro, perché Luca Pellegrini ha avuto un indurimento al polpaccio contro il Cagliari e per questo motivo potrebbe riposare. In mezzo, invece, saranno confermati Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. Mentre a centrocampo ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli. Il numero 27 juventino, contro il Bologna, era partito della panchina poiché era reduce da un attacco gastrointestinale.

A completare la mediana della Juventus contro il Cagliari ci saranno Weston McKennie e Adrien Rabiot.

La probabile formazione della Juventus (4-4-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean.

Dopo le feste ritorneranno Chiesa e Dybala

La Juventus in queste settimane ha avuto delle defezioni importanti e non ha potuto contare su Federico Chiesa e Danilo, a questi si sono aggiunti Paulo Dybala e Giorgio Chiellini.

Tutti questi giocatori rientreranno dopo le vacanze di Natale. In particolare Federico Chiesa, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala ripenseranno a lavorare in gruppo il 30 dicembre. Anche Danilo è in fase di rientro ma è un po' più indietro rispetto ai compagni.