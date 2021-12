La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. Nonostante l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene abbia sottolineato che non ci saranno grandi acquisti a gennaio, la società qualcosa dovrebbe fare per migliorare centrocampo e settore avanzato. Si valutano le partenze di Aaron Ramsey e Arthur Melo: il gallese potrebbe rescindere e il brasiliano partire in prestito. Per quanto riguarda gli investimenti si parla molto dell'interesse concreto per il centrocampista Denis Zakaria, per il settore avanzato i preferiti sembrano essere Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca.

Uno dei due potrebbe arrivare però durante il Calciomercato estivo. Difficile che Fiorentina e Sassuolo lascino partire i due giocatori, che stanno dimostrando di essere importanti per le rispettive società. Proprio per questo la società bianconera starebbe lavorando ad un acquisto in prestito a gennaio, magari riservandosi un diritto di riscatto, in questo modo posticiperebbe un investimento economico "pesante" a giugno. Potrebbe essere Anthony Martial il rinforzo per il settore avanzato di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare il giocatore del Manchester United Anthony Martial durante il mercato di gennaio.

Sarebbe il francese il giocatore ideale sia per motivi tecnici che economici. Può giocare punta ma anche trequartista nel 4-2-3-1. Inoltre, il calciatore attualmente riserva nel Manchester United vuole raccogliere più minutaggio e dimostrare di essere un giocatore importante. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ma potrebbe essere ceduto in prestito dalla società inglese con diritto di riscatto.

L'agente sportivo del francese ha recentemente dichiarato che la volontà del suo assistito è quella di lasciare il Manchester United. Parole che non sarebbero state gradite dal tecnico Rangnick, il quale ha sottolineato che se il giocatore vuole andare via deve dirlo alla società e non tramite i giornali sportivi. Per finalizzare gli acquisti, la Juventus potrebbe effettuare anche delle cessioni importanti a gennaio.

Si valutano le partenze di Ramsey, Rabiot e di Arthur Melo. Il gallese potrebbe rescindere il contratto a approdare all'Everton. Il francese piace al Chelsea e Il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera in prestito.