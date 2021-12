La Juventus non dovrebbe effettuare acquisti importanti durante il mercato di gennaio: lo ha dichiarato l'amministratore delegato della società bianconera Maurizio Arrivabene prima di Bologna-Juve. Il dirigente ha sottolineato come l'aumento di capitale ufficializzato servirà a garantire stabilità alla società e quindi ad attutire il debito accumulato nelle ultime stagioni. L'emergenza coronavirus ha evidentemente appesantito il bilancio societario di tante società. L'amministratore delegato però ha aggiunto che la Juventus potrebbe comunque rinforzarsi a gennaio senza dover necessariamente cedere i giocatori della rosa.

Di conseguenza ci dovrebbero essere degli investimenti per rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato.

Denis Zakaria e Gianluca Scamacca sono i nomi che in questi giorni continuano a essere accostati alla Juventus dai giornali sportivi italiani. Nelle ultime ore però la società bianconera potrebbe valutare un altro rinforzo importante. Secondo la stampa spagnola potrebbe essere Anthony Martial l'acquisto del settore avanzato di gennaio, elemento che il Manchester United potrebbe lasciar partire in prestito con diritto di riscatto.

Anthony Martial potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare a gennaio il giocatore del Manchester United Anthony Martial.

In una recente intervista l'agente sportivo del francese ha dichiarato che il suo assistito lascerà la società inglese perché attualmente è una riserva e vorrebbe raccogliere più minutaggio.

L'abbondanza nel settore avanzato del Manchester United potrebbe agevolare una sua cessione, con la Juventus che lo preleverebbe in prestito con diritto di riscatto.

Martial potrebbe essere un giocatore ideale per Allegri perché può giocare come punta centrale in un 4-2-3-1, ma anche come trequartista. Inoltre può supportare una prima punta come Morata o giocare insieme a un giocatore più tecnico come Dybala.

Sarebbe un acquisto gradito perché la società bianconera dovrebbe sostenere solamente il costo dell'ingaggio. L'eventuale acquisto a titolo definitivo del cartellino sarebbe posticipato a fine stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare anche delle cessioni per agevolare investimenti importanti a gennaio.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Per quanto riguarda i rinforzi abbiamo parlato di un interesse per Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per il settore avanzato oltre a Martial la Juventus valuta un altro elemento importante: Gianluca Scamacca del Sassuolo.