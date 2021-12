La Juventus in questo inizio di stagione sta affrontando diverse problematiche dal punto di vista tecnico. La distanza in classifica dai primi quattro posti è evidente e secondo gran parte degli addetti ai lavori è motivata dalla mancanza di un centrocampista di qualità e di una punta brava nella fase realizzativa. A tal riguardo si valuta l'acquisto di Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti giocatori in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic ma la valutazione di mercato stabilita dalla Fiorentina da circa 60 milioni di euro non agevola un suo approdo in bianconero.

Per questo la Juventus potrebbe decidere di acquistare Gianluca Scamacca, punta del Sassuolo che nelle ultime partite sta dimostrando dei miglioramenti evidenti in fase realizzativa. I gol contro il Milan e il Napoli ne sono la dimostrazione. Un giocatore che costerebbe la metà di Vlahovic e che sarebbe un investimento per il presente e per il futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato su Scamacca ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra cui anche Milan e Inter.

La punta Scamacca potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

La Juventus potrebbe rinforzarsi acquistando a gennaio la punta Gianluca Scamacca. Il giocatore del Sassuolo sarebbe il preferito sia per motivi tecnici che economici.

Potrebbe lasciare la società emiliana per circa 28 milioni di euro, praticamente la metà rispetto alla valutazione di mercato di Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe provare ad acquistarlo con una formula di pagamento dilazionata, ovvero quella utilizzata per l'arrivo in bianconero di Manuel Locatelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si parla di un acquisto in prestito oneroso di due anni e riscatto per un totale di circa 28 milioni di euro. Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 2 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Scamacca si integrerebbe molto bene con Dybala e Chiesa ed il suo eventuale approdo in bianconero potrebbe portare al mancato riscatto di Alvaro Morata.

Lo spagnolo è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con la società bianconera che potrebbe acquistarlo a giugno per circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio non solo per rinforzare la rosa ma anche per alleggerirla. Si è parlato del possibile arrivo di Scamacca, che potrebbe concretizzarsi in caso di cessione di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese potrebbe approdare in una società inglese, con la Juventus che lo valuta circa 40 milioni di euro. Altri giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a gennaio sono Arthur Melo, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, giocatori dall'ingaggio importante.