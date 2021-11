Uno dei nomi che con ogni probabilità infiammerà le prossime sessioni di Calciomercato è quello di Lorenzo Insigne. L'attaccante è in scadenza di contratto con il Napoli e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. L'Inter non lo ha perso di vista dopo aver fatto un tentativo già la scorsa estate. I nerazzurri osservano interessati la vicenda e sarebbero pronti a provare l'affondo già a fine gennaio, quando il numero 24 azzurro sarà libero di firmare con un'altra squadra per accasarsi a parametro zero per il successivo luglio. Sarebbe uno "sgarbo" alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio in questi anni, fino ad arrivare sul tetto d'Europa questa estate con la conquista degli Europei con la maglia della Nazionale italiana.

Inter su Insigne

L'Inter non avrebbe perso di vista Lorenzo Insigne in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Difficile pensare ad un tentativo a gennaio, con il Napoli che non se ne priverà mai a stagione in corso, pur essendo in scadenza di contratto a giugno. Diverso, invece, il discorso per la prossima estate, quando la possibilità di prenderlo a parametro zero rappresenterà un'occasione ghiotta per la società nerazzurra. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, su domanda diretta ha provato a sviare pur non smentendo i rumors su un interesse per l'attaccante del Napoli: "Siamo omogenei in ogni reparto, credo che a gennaio non faremo niente anche se monitoriamo la situazione in prospettiva".

L'agente di Insigne è stato avvistato nella sede del club meneghino un paio di settimane fa e, nonostante le smentite di rito, si è parlato anche del futuro del capitano azzurro. Il patron Aurelio De Laurentiis, inoltre, non ha chiuso le porte ad un eventuale addio: "Se Insigne vorrà restare lo accoglieremo a braccia aperte, altrimenti ce ne faremo una ragione.

Scelga lui". Tutto è ancora aperto, ma il club meneghino lo avrebbe individuato come sostituto ideale di Alexis Sanchez.

La possibile offerta dell'Inter

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe pronta a fare un'offerta molto importante per Lorenzo Insigne. I nerazzurri, infatti, avrebbero messo sul piatto un contratto quadriennale, fino a giugno 2026, a oltre 6 milioni di euro netti a stagione più un ricco bonus, si dice da 7 milioni di euro, al momento della firma.

Una proposta che, se confermata, difficilmente potrà essere pareggiata dal Napoli. A quel punto spetterà al giocatore decidere se restare nel club che lo ha consacrato nel grande calcio o se provare una nuova avventura, firmando per una nuova società e cercando nuove ambizioni.