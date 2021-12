Domenica 19 dicembre alle ore 20:45 ci sarà Milan-Napoli, gara valida per il 18° turno di Serie A. Il Diavolo, nel turno precedente ha raggranellato un punto in extremis nel pareggio per 1-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese di Cioffi: alla rete di Beto al 17' per i friulani ha replicato Ibrahomovic al 90+2' per i rossoneri. I partenopei, invece, hanno subito una sconfitta casalinga inaspettata di misura per 1-0 contro l'Empoli di Andreazzoli, coi toscani che hanno portato a casa i tre punti grazie al goal di Cutrone al 70'.

Statistiche: gli ultimi tre incontri tra le due compagini nel massimo campionato italiano vedono perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e un match terminato in pareggio.

Due di queste tre gare, inoltre, sono terminate con più di tre reti complessive (Over 3,5).

Milan, out Calabria e Kjaer

Mister Pioli e il suo Milan, a seguito del pareggio coi friulani, vorranno tornare alla vittoria per non perdere terreno contro i cugini dell'Inter, al momento in vetta, sebbene li aspetta un big match al varco. Per provare a spuntarla sui partenopei orfani di Koulibaly e Osimhen, il tecnico rossonero potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Maignan a difesa dei pali. Quartetto che sarà composto con tutta probabilità da Hernandez e Florenzi che ricopriranno i ruoli di terzini, mentre Romagnoli e Tomori faranno da scudo centrale. Bakayoko e Tonali, invece, dovrebbero essere i titolari della linea mediana del Diavolo, mentre sulla trequarti gli interpreti iniziali saranno presumibilmente Krunic, Diaz e Saelemaekers.

Il vertice offensivo del Milan potrebbe essere, ancora una volta, Zlatan Ibrahimovic. Non saranno del match, causa infortunio, Kjaer, Calabria, Rebic, Plizzari e Giroud.

Napoli, Mertens unica punta

Luciano Spalletti e il suo Napoli, reduci da due sconfitte e un pareggio in campionato, sono scivolati in quarta posizione di classifica, quindi un'eventuale vittoria coi rossoneri gli permetterebbe di agganciare quest'ultimi e, al contempo, candidarsi nuovamente come una delle pretendenti al titolo.

Per tentare di tornare alla vittoria, l'allenatore toscano potrebbe scegliere lo speculare 4-2-3-1, con Ospina come estremo difensore. La linea difensiva potrebbe essere formata da Rrahmani e Jesus al centro del reparto, con Di Lorenzo che vestirà i panni del terzino destro e Mario Rui che si piazzerà a sinistra. Demme e Insigne, invece, dovrebbero comporre la mediana partenopea, nel frattempo i trequartisti titolari potrebbero essere Politano, Ounas e Elmas.

Mertens, infine, avrà buone chance di guidare l'attacco del Napoli. Lobotka, Koulibaly e Osimhen non prenderanno parte all'incontro per infortunio.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Hernandez, Tomori, Romagnoli, Florenzi, Bakayoko, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Diaz, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Mario Rui, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Insigne, Demme, Elmas, Ounas, Politano, Mertens. Allenatore: Spalletti.